Sociedade por João Pulita

Julianer Webber ao sabor do point gastronômico dos manos Joaõ e Pedro Garayalde Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Sim

Românticos, Débora Nicolao Cavali e Marçal Salatino dos Reis, filhos de Mário José e Odete Cavali e Antonio Volnei Castilhos dos Reis e Sally Raabe Salatino, ratificam o amor, neste sábado, no interior da cidade. Como pano de fundo os idílicos cenários do Altos do Vale, em Forqueta, dão conta da cerimônia solene seguida da festividade que reunirá familiares e amigos.

Marçal Salatino dos Reis e Débora Nicolao Cavali Foto: Edson Pereira / Divulgação

Samba

O Yoo2, hotel design carioca da rede Intercity, sela parceria com o Café de La Musique e Camarote Nº 1 para realizar um carnaval de luxo no Rio de Janeiro. Inaugurado há seis meses o Yoo2, que leva assinatura do designer Philippe Starck, se unirá ao empresário Álvaro Garnero para promover os mais badalados agitos da temporada de folia carioca. A ação inclui ainda o posicionamento do endereço como hotel oficial do Camarote Nº 1, o mais concorrido da Sapucaí. De quebra, além de uma das mais belas vistas para a Praia de Botafogo e a Baía de Guanabara, os hóspedes do Yoo2 contarão ainda com refeições no restaurante Cariocally. O espaço adotará um sistema especial para acompanhar a agenda carnavalesca, com buffet que funcionará estrategicamente durante a madrugada. Além disso uma programação casada com ingressos para o Cafe de La Musique, que ocupará a Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, e uma noite no Camarote Nº 1, faz parte do projeto. Em tempo: Sabrina Sato é uma das celebridades que deverá estar presente no hot spot.

Alisson Perottoni e Patricia Rinaldi circularam pelo dining club do Moinho da Estação Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Sunset

A festa embalada pelo show da Banda Rola Stones, DJ e coquetel especial preparado pelo chef Rafael Jacobi promete agitar Xangri-lá neste sábado. O lançamento do condomínio de alto padrão da Ughini Empreendimentos, o Sense Xangri-lá, é inspirado em hotéis e resorts, contando com uma infraestrutura completa projetada para que seus moradores desfrutem da praia o ano inteiro. O coquetel se inicia no final da tarde, onde está sendo construído o condomínio.

Vicente Perini Filho e o dee jay Khaball arregimentam a turma clubber para uma noitada no Quinta Estação Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Pop

Leo Zanotto roteiriza uma série de festas itinerantes com as cores de sua label. Neste sábado, ele estreia nas pistas e nos jardins do Quinta Estação o Parador Pepsi Club. A função será também um resgate das famosas noitadas do Club e reunirá ex e atuais promoters, como Daniel Cavion Boff, aniversariante do fim de semana, que recepciona seu grupo de amigos. Uma proposta pop animará o encontro com um remember que junta o ex-promoter Téki Rigon e a dee jay Tati D, além dos Mascarados da What a Funk. Na pista principal, repertórios ecléticos com show do cantor Joel Carlo e Banda, discotecagem do Khaball e convidados, e, de quebra, a sonzeira eletrônica do Volco, residente do Connect, da Rádio Atlântida.

Michele Stroff recepcionada pelo amigo, o produtor de moda Eric Finkler, durante tarde de drinks, gente bonita e muitos flashes, nos jardins da casa dele Foto: Stefanie Waltrick / Divulgação

Valsa

A bonita Joana Bertolazzi Vieira volta ao centro das atenções de seus familiares e amigos. Neste sábado, a filha de João Luiz Borges Vieira e Roberta Bertolazzi, celebra a passagem de seus 15 anos, em festa que movimentará São Marcos. A relações públicas Giovana Perozzo assina o aparato organizacional da recepção.

Toga

Gabriele Bianchi Zattera celebra, neste sábado, sua graduação em Ciências Biológicas pela UCS. Após a colação de grau na Vila Olímpica da Cidade Universitária, a anfitriã, ao lado dos pais Cladimir Antônio e Bernardete Zattera, realiza recepção no Di Paolo. Os manos e o noivo de Gabriele, Frederico e Vanessa Bianchi Zattera e Ricardo Zanotto, estarão reunidos no jantar.

Henrique Manoel Neves Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Qual é, a boa? O chef Henrique Manoel Neves dá as dicas:

"A boa do fim de semana fica entre a Serra Gaúcha e Santa Catarina. Para começar, como amante da natureza e gastronomia, eu inicio o dia com uma pedalada pelo Vale dos Vinhedos com pit stop para almoçar no Bistrô Champenoaise. Depois sigo para uma degustação e descanso no Garden da Cave Geisse e se você tiver fôlego, sugiro uma noite de boa música com amigos no Mississipi Delta Blues, em Caxias do Sul. Se você resolver viajar ao litoral catarinense, minha dica é a paradisíaca Praia do Rosa, na Fazenda Verde com um romântico jantar no Urucum."

Veja quem circulou pelas ensolaradas tardes à beira da piscina do Intercity Caxias:

Débora Volpato e Natália Graff Foto: Alexander Konze / Divulgação

Bruno Santini e Igor Schmidt Foto: Alexander Konze / Divulgação

Patrícia Feguerazzi Foto: Alexander Konze / Divulgação

Carlos Borile e Jaciel das Chagas Foto: Alexander Konze / Divulgação

Monte Reale Sunset movimentou Flores da Cunha do último domingo. Confira quem passou por lá:

Mônica Wentz Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Betânia Mosena Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Eleida Mioranza Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Nuriélem Maschio e Tales Bolson Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Paloma Foscarini Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Em Xangri-lá, a X-music dá o tom das noites mais badaladas do verão gaúcho. A edição da Carpe Vita Blanc Celebration com Vintage Culture levou milhares à pista. Confira alguns dos bonitos e bonitas que estiveram por lá:

Fred Ciarla Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Jesus Luz Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Xarão Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Paula Henriqson e Vinicius Garcia Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Shaiane Ruschel Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Rodolfo Berto Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Thiago Bittencourt Foto: Thiago Ourique / Divulgação

Renã Rodrigues Foto: Thiago Ourique / Divulgação