Sociedade por João Pulita

Social 27/01/2017 | 06h15 Atualizada em

Gente

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, Vera Caregnato Orsso, com o apoio da filha caçula, Giovana, vai realizar a 2ª edição do jantar Glamour em Cena. Este ano o encontro das beldades em noite benemerente ocorrerá, no dia 6 de junho, no restaurante Granpiacer, com as atenções do restaurateur Christian Citton Ravanello e sua bonita mulher Juliana Marzotto, que foi Glamour em 1999.

O casal vice-presidente de Patrimônio do Recreio da Juventude, Fernando Machado e Rovena Schumacher, e o presidente executivo do clube, Eduardo Menezes, apresentaram, anteontem, a nova Sede Guarany que abre hoje aos associados Foto: Fabio Campelo / Divulgação

Fernando Zamboni e Liliane Rezes Zamboni encheram de afagos o pimpolho, Enrico Rezes Zamboni, que celebrou a passagem do primeiro aninho Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Love

Andressa Bertotti, filha de Pedro Antônio e Marisete de Fátima Bertotti, trocará juras de amor e alianças com Isaías Renon, filho de Antoninho Jorge e Nadir Renon. A solenidade e bênçãos ocorrerão, dia 25 de março, no altar da Igreja Nossa Senhora de Lourdes com sequência festiva nos salões da CIC.

Joy e Franco Stedile, sábado, em noite de sociedade reunida Foto: Daniela Xu / Divulgação

Vicente e Maria Luiza Gallicchio elegantes na recepção que levou personalidades do Estado aos salões do Centro de Eventos da Festa da Uva, sábado Foto: Fabio Campelo / Divulgação

Dunia Tomé Schmitt e Astor Milton Schmitt esbanjaram simpatia na festividade de aniversário ao redor do industrial Paulo Bellini Foto: Daniela Xu / Divulgação

Delicadezas

A escritora e empresária Maria Augusta Mantese, a Guga, investe em nova área criativa e tira do papel seus dois novos projetos profissionais. Após acumular conhecimentos em suas passagens por países como Inglaterra, França e Estados Unidos, apresenta para a região a marca Maria Cheirosa, dedicada a produção de aromatizantes para eventos sociais e corporativos. Outro segmento é a Maria Joaninha em que cria caixas artesanais decoradas com materiais importados como os famosos cristais Swarovski.



Bárbara Boff e Vander Lazzari, do grupo de habitués do Bulls, na efervescente noite Divas que teve show da dupla Paula e Pâmela Foto: Roberto Lima / Divulgação

Toga

Marcos Henrique Fagundes vai celebrar em festa sua graduação em Engenharia Civil. A reunião ao redor do rapaz ocupará os salões do San Carlo, dia 18 de fevereiro, com direito ao aparato organizacional de Rafael Bertin, que irá se valer de mobiliário rústico e dos tons em azul marinho e azul real com taças e candelabros em prata que sustentarão arranjos compostos por folhagens naturais. O formando é filho de Joice Simone Delagostino Fagundes e Marcos Antônio Fagundes.

Anderson Salvador, ao centro, apresenta, amanhã, os amigos e dee jays, Giiu Emer e Samuel Pereira, no Parador Pepsi Club Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação