Sociedade por João Pulita

Social 26/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Carlos Eduardo Bigarella e Fabiana Venzo abençoaram alianças com sequência festiva nos salões do San Carlo, sábado Foto: Tauane Silva / Divulgação

Trilha

O restaurateur Jamur Bettoni, que antes de tudo foi um dos mais festejados dee jays da cena gaúcha, vai matar as saudades de seu fã-clube. Nesta quinta-feira, ele assume as pick-ups para sonorizar a temporada da proposta Terrazzo, com drinks e outras delícias da gastronomia que ele prepara no Umai-Yoo. Por lá, Lulu Alberti arregimenta um grupo de adesão para curtir o projeto.

Os médicos Roberto Koehler Ribeiro e Giorgia Torresini Ribeiro, elegantes, sábado, na recepção ao redor do industrial Paulo Bellini Foto: Daniela Xu / Divulgação

Business

A bonita Grasiela Mambrini, que ainda se encanta com as descobertas do filho, o pequeno Carlo, voltou ao mercado de trabalho, em Porto Alegre , onde está radicada com o marido Juliano Unti. Ela acaba de ingressar na área de Recursos Humanos da Capun, uma empresa que atua no segmento de imóveis de luxo, com sedes na capital gaúcha, Punta del Este e Miami. Sua atividade está ligada diretamente ao chairman da label, Vitor Capun.

Expoentes da sociedade florense, Roberta e Gelson Castellan levaram o abraço ao amigo Paulo Bellini, aniversariante do último sábado Foto: Daniela Xu / Divulgação

Look do dia

Gracielle Agnoletto, que se forma em Administração, dia 10 de fevereiro, com charmosa recepção no Café de La Musique, elegeu Ana Dotto para assinar seu look. A estilista também irá produzir os modelos da mãe e da mana dela, Roselene e Majorie Agnoletto.

Ilustrada

Terezinha Pezzi, editora da Revista Requinte, acaba de selar parceria festiva com Liamara e Inajara Pereira, proprietárias do Differenza Espaço de Beleza. Juntas apresentam, dia 31, a 20ª edição da Revista que mostra noivas, festas e eventos. O encontro ocupará o 3º andar do Shopping San Pelegrino.

O presidente do Clube do Fotógrafo, o médico Carlos Gandara, e a secretária da Cultura, Adriana Antunes, no vernissage da mostra Bienal Foto Preto e Branco em exibição na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Foto: Petter Campagna / Divulgação

Mundo

O acadêmico de Relações Públicas Marcelo de Gregori, filho de Ari e Elizabeth de Gregori, está de malas prontas para embarcar, dia 2 de fevereiro, rumo ao Cairo, Egito. O rapaz irá se debruçar em estudos numa ação voluntária pela Associação Internacional de Estudantes em Ciências Econômicas e Comerciais, uma organização mundial de formação de lideranças. Nas andanças, o jovem de Gregori irá mapear 16 cidades durante os três meses do projeto.

Da série manos em festa Maurício e Mariana Waschow Lise conferiram a efervescente noite Divas no Bulls Brasil Foto: Roberto Lima / Divulgação