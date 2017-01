Sociedade por João Pulita

Social 25/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Adrinei Piaia e Natalia D'Arrigo, na recepção ao redor de Paulo Bellini, contaram que trocarão alianças em novembro Foto: Daniela Xu / Divulgação

Lisete Oselame, que assinou o aparato festivo do aniversário de Paulo Bellini, teve a companhia de José Paulo Soffredi Soares no evento Foto: Daniela Xu / Divulgação

Zilmara Zaccani e Zulmar Neves também foram abraçar o presidente emérito da Marcopolo, o aniversariante do último sábado, Paulo Bellini Foto: Daniela Xu / Divulgação

B'day

A conhecida fashionista Marcia Costa, comandante da Drops de Menta, é o centro das atenções, hoje. Aniversariante do dia, ela ganha afagos do marido, Adriano Medeiros, do filho Matheus Augusto e de seus familiares e incontáveis amigos.

Pop

Leo Zanotto leva, neste sábado, o Parador Pepsi Club ao Quinta Estação. A função será também um resgate das famosas noitadas do Club e reunirá ex e atuais promoters, como Daniel Cavion Boff, que aniversaria na data e arregimenta seu fã clube. Por lá, uma proposta dançante promete manter a pista cheia com show do cantor Joel Carlo e Banda, discotecagem do dee jay Khaball e convidados, como Giiu Emer e Samuel Pereira. De quebra, a sonzeira eletrônica do Volco, residente do Connect, da Rádio Atlântida, e os Mascarados da What a Funk.

O estilo de Bruna Luz Vieira para comemorar sua graduação em Desenho Industrial ¿ Programação Visual, pela Universidade Federal de Santa Maria em festa no Don Claudino Foto: Fabiana Bertolo / Divulgação

Aceito

Charlise Lorini, empresária do setor fashion, vai dar mostras ao que veio. Nos primeiros dias de março ela pilotará pessoalmente a inauguração da 3G Moda Plus, uma boutique que ocupará o charmoso endereço da Avenida Itália, nos domínios do Bairro São Pelegrino.

Paula Scortegagna Balen e Rodrigo Wisintainer Balen, do grupo que foi prestigiar o projeto gastronômico Loft 103, que ocupou o bistrô e Art Gallery de Fábio Balen Foto: João Pulita / Divulgação

Espetos

Débora Nicolao Cavali e Marçal Salatino dos Reis, filhos de Mário José e Odete Cavali e Antonio Volnei Castilhos dos Reis e Sally Raabe Salatino, celebram o amor ao vespertino deste sábado, 28. A cerimônia será seguida de recepção em meio aos cenários idílicos dos salões do Altos do Vale, em Forqueta, no interior de Caxias do Sul.



Gabriela Bertoletti Olmi celebrou sua formatura em Medicina pela Unipac/Fame de Juiz de Fora, sábado, nos salões da sede social do Recreio da Juventude Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Foto: Daniela Xu / Divulgação

Marcia e Gilberto Biegelmeyer ladeiam a filha Erika Biegelmeyer no dia de sua graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Foto: Cassiana Monteiro / Divulgação

Cabide

CharliseLorini, empresária do setor fashion, vai dar mostras ao que veio. Nos primeirosdias de março ela pilotará pessoalmente a inauguração da 3G Moda Plus, umaboutique que ocupará o charmoso endereço da Avenida Itália, nos domínios doBairro São Pelegrino.