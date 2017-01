Sociedade por João Pulita

Social 24/01/2017 | 10h04 Atualizada em

Credencial

A direção do Recreio da Juventude estará reunida nesta quarta-feira, 25, para recepcionar profissionais da imprensa na sede da Unidade Guarany. A coletiva servirá para apresentar a notável estrutura do local, um complexo que demonstra a pujança e o profissionalismo dos dirigentes da agremiação, reconhecida como uma das maiores e representativas entidade social e esportiva do país. Serão anfitriões, o casal presidente executivo, Eduardo e Tatiana Menezes, o vice-social, Fernando Bertotto, os arquitetos e vice-presidentes de patrimônio, Fernando Machado e Rovena Schumacher, e os gestores social e esportivo, José Carlos Brustolin e Marcelo Hoehr.

Festejados por onde passam, Nilva e Raul Randon, foram abraçar Paulo Bellini, aniversariante de sábado, depois engataram viagem rumo a Portugal Foto: Daniela Xu / Divulgação

Hieldis Severo Martins e José Antônio Fernandes Martins também foram presenças ilustres na festa ao redor do aniversariante Paulo Bellini Foto: Daniela Xu / Divulgação

Carlos Valentim Stedile e Marli Pinto Stedile voltaram do litoral norte para aplaudir o presidente emérito da Marcopolo, Paulo Bellini Foto: Daniela Xu / Divulgação

Hiato



O designer gráfico Alexander Konze promove uma pausa na agenda profissional para um mergulho nos mares cariocas. Viaja dia 3 de fevereiro, rumo ao Rio de Janeiro na companhia dos amigos Fabrício Romani e Anelise Gajardo. Por lá, além de mapear os recantos culturais da Cidade Maravilhosa, o trio aproveita para entrar no ritmo do carnaval, uma vez que, programa cair no samba durante os ensaios da Portela e Salgueiro. No retorno à terrinha Alexander ciceroneia o colega de intercâmbio de estudos na Dinamarca, o húngaro György Horváth.

O prefeito e a primeira-dama, Daniel e Andrea Guerra, sábado, na recepção para prestigiar Paulo Bellini e seus familiares Foto: Daniela Xu / Divulgação

B'day

Lourenço Castellan é o ilustre aniversariante desta terça-feira. Personalidade reconhecida nacionalmente pela trajetória de sucesso a frente da Florense, recebe o abraço da coluna.

Princesa

A filha de Fernando Weber (in memoriam) e da designer floral Rozemeri Bastos Weber, Elizabeth, foi o centro das atenções, ontem, pela passagem da data querida. A menina celebrou seis anos numa inspirada festa intitulada Princesa Elizabeth, função feliz que levou muita gente querida aos salões da Ferraro Kids.

Desirée e Fábio Balen foram anfitriões, quarta-feira, para o jantar Loft 103, que ocupou o bistrô deles, com a gastronomia do chef Jorge Nascimento Foto: Graciela Peretti / Divulgação

Príncipe

O empresário e designer de moda Teodoro Salazar e sua mulher, Andressa Pedrotti, pais do pequeno Vicente Pedrotti Salazar, viram na necessidade em vestir o guri, um filão de mercado da moda infantil. Criativos, lançaram a coleção TS Kids, que tem o filho deles também como modelo. Os looks de inverno em malhas jacquard fazem o maior sucesso.

O chef Jorge Nascimento e a gastromotivadora Graciela Peretti realizaram o jantar Loft 103 no bistrô da Art Gallery Fábio Balen Foto: João Pulita / Agência RBS