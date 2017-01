Sociedade por João Pulita

Social 23/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Paulo Bellini festejou e cantou a passagem de seus 90 anos feliz da vida em encontro que reuniu familiares e amigos, sábado, no Centro de Eventos da Festa da Uva Foto: Daniela Xu / Divulgação

Terra

Foi pautada no inspirado espírito nas voltas que o planeta Terra realiza ao redor do sol, a cada volta, a chegada das estações que o industrial caxiense Paulo Bellini celebrou, sábado à noite, o rito de passagem de seus 90 anos. Para comemorar a longevidade, o reverenciado Presidente Emérito da Marcopolo, juntou familiares e amigos totalizando um grupo de 800 convidados que se deliciou com uma pulsante e sofisticada recepção no Centro de Eventos da Festa da Uva, reunião orquestrada por Lisete Oselame e Cátia Laner. No receptivo a diretora artística Mirian Gazola levou à cena um musical afinadíssimo com o trio The Mimitrixx, com cantoras relembrando hits de época, um charme, também nos figurinos. A cozinheira Sônia Hermoza preparou um coquetel com a gastronomia italiana e serviu o clássico drink Bellini no Harry´s Bar.

A neta e o filho caçula do aniversariante, Gabrielle Bellini e Paulo Pacheco Bellini foram à festa com Thais Hagedor Foto: Daniela Xu / Divulgação

O filho de Paulo Bellini, James Bellini com a esposa Thais Nazareth, elegantes na festividade ao redor do patriarca Foto: Daniela Xu / Divulgação

O estilo de Mauro Bellini e Cirlei Bellini na festa dos 90 anos do pai dele, sábado à noite Foto: Daniela Xu / Divulgação

Sol

Em seu pronunciamento de boas-vindas, Paulo relembrou a infância, os ensinamentos dos pais, ratificou o quanto estava feliz e falou, saudoso, da memória da mulher Mary, falecida há alguns anos, a quem dirigiu as palavras: ¿sei que estás no céu, beijo¿. As mesmas cores do convite, os tons azul marinho, dourado e nude da identidade visual criada por Marco Aurélio Verdi ganharam unidade nos salões entre o décor, o bolo e outros elementos cênicos. Já o lauto jantar intitulado La Cena Del Novant¿anni teve a batuta do staff do banqueteiro Eliseo Marin seguido pelo espetáculo My Way que abriu o pocket show com o tema do filme O Dólar Furado, com arranjos de André Viegas. Depois, o momento auge da celebração, um pot-pourri de canções italianas na voz do anfitrião acompanhado pelos cantores do Musical Abertura que entoaram Il Italiano Vero, Sta Fermo Con Le Mani, Mazzolin Di Fiori, La Verginella, Funiculi Ficula, Volemo Le Bambole e antes de apresentar Volare, Paulo Bellini ouviu o Parabéns a Você em uníssono.

As irmãs de Paulo Bellini, Nicéia Bellini, Talita Bellini Ipolito e Zênia Bellini Lucchese, encheram de afagos o mano Foto: Daniela Xu / Divulgação

Estações

A produção do filme para homenagear o aniversariante foi assinada por Javier Paquito Herrera e Vinícius Giacomelli da Too Comunicação. A cenografia teve a marca de Flaviano Weber e as flores de Rozimeri Bastos Weber. Já o layout dos salões ganhou projeto da arquiteta Paula Titton De Carli e a iluminação da Sólus, de Luiz Antônio da Luz Mandadori. Nota para os imponentes lustres da Santé Décor, de Clenar Meneghel, a mesa de doces de Sueli Pagliosa, a roupagem de Paula Ledur e mobiliário de Zeli Dambros. A noite seguiu animada com baile do Musical Abertura.

Adolfo Schneider acompanhou Tais Bellini na festa de aniversário do avô dela Foto: Daniela Xu / Divulgação

Pedro Símon e José Ivo Sartori, entre as personalidades do cenário político, presentes na festa de Paulo Bellini Foto: Daniela Xu / Divulgação

Paulo Bellini Foto: Daniela Xu / Divulgação