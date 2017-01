Sociedade por João Pulita

Social 21/01/2017 | 06h16 Atualizada em

Conectar, mostra em cartaz no Shopping San Pelegrino

Vitor Hugo Dell Osbel e Fernando Maino Foto: Elisa Comandulli / Divulgação

Silvana Boone e Olívia Boone Ferrari Foto: Elisa Comandulli / Divulgação

Simone e Julio Kunz Foto: Elisa Comandulli / Divulgação

Sonora

A Sala de Ensaio, espaço cultural administrado pelo ator e diretor Davi Souza, no Shopping San Pelegrino, realiza o workshop Canto e Movimento com Daniela De Carli. Os encontros com a renomada mezzo-soprano, atriz e bailarina caxiense com currículo internacional, ocorrerão neste sábado e domingo. Depois Daniela embarca para a Itália para se apresentar durante os Concertos de Siena.

Aniversário de Zeli Dambros, 50 anos:

Fábio Letti, Zeli Dambros e Karen Letti Foto: Simone Gagliardi / Divulgação

Méri Steiner e Lisete Oselame Foto: Simone Gagliardi / Divulgação

Seresteiros do Luar Foto: Simone Gagliardi / Divulgação

Zeli Dambros e Denise Gallio Foto: Simone Gagliardi / Divulgação

Carla Lisboa e Leda Rebelatto Foto: Simone Gagliardi / Divulgação

Zeli Dambros e Diego Adami Foto: Simone Gagliardi / Divulgação

Altar

Fabiana Venzo e Carlos Eduardo Bigarella se casam neste sábado. Os filhos de Ivanir e Ivanete Venzo e Bruno e Leonor Bigarella, elegeram os cenários do San Carlo para a cerimônia e a recepção aos convidados. Ândria Tedesco assina o aparato organizacional e a designer floral Rozemeri Bastos Weber, o décor.

Adriano Brando de Souza esbanjando saúde nas tardes de verão do Recreio da Juventude Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Guardanapo

A gastromotivadora Graciela Peretti e o chef de cozinha Jorge Nascimento fizeram rasante na terrinha, quarta-feira, para realizar o jantar Loft 103. O encontro ocupou o bistrô da galeria de arte de Fábio Balen e reuniu nomes expoentes da sociedade. O sucesso foi tamanho que em breve reprisam o feito.







Loft 103 Foto: Desirée Balen / Divulgação

Loft 103 Foto: Desirée Balen / Divulgação

Título

Consultor de moda caxiense Marcondes Tavares está em território uruguaio onde é um dos atentos jurados do concurso que elegerá a Miss de la Costa Uruguaia, neste sábado. Por lá, Tavares será homenageado pela participação em todas as edições do certame.

Karen Panizzon e Arlete Zanardi levaram o abraço para a amiga, a aniversariante Solange Andreazza, quarta-feira Foto: João Pulita / Agência RBS

Bruno Drago e Letícia Dal Piccol estiveram na plateia do show do cantor Buchecha no Bulls Brasil Foto: Roberto Lima / Divulgação

Manuela Maffini também foi conferir a atmosfera empolgante do Buchecha no palco do Bulls Foto: Roberto Lima / Divulgação

Décadas

Um dos mais reverenciados empresários, com reconhecimento nacional e internacional, o industrial caxiense Paulo Bellini, celebra, neste sábado, a passagem de seus 90 anos. A reunião social, que ocupará o piso superior do Centro de Eventos do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva, reunirá nomes expoentes da sociedade gaúcha, como Pedro Simon. O tema do encontro: 90 voltas da Terra ao redor do Sol, terá coquetel italiano orquestrado por Sônia Hermoza e o clássico drink que leva o sobrenome do aniversariante. A relações públicas Lisete Oselame assina a organização da festividade que terá ainda a música de Miriam Gazola e o buffet do banqueteiro Eliseo Marin. O Grupo Musical Abertura será responsável por animar da pista de danças. Os possíveis presentes, Paulo sugere que sejam destinados em forma de doação para o Lar da Velhice São Francisco de Assis.

Rodrigo Indio Carvalho é um dos comandantes do 20Barra9 que estreou nos domínios da Coronel Flores Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Bruna Martins ao sabor do menu uruguaio do La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Bárbara Schiochet e Carol Andreola presenças no fervido 20Barra9 carniceria bar Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Daiane Mezavilla e Adriano Tomazzoni namoraram pelos recantos gastronômicos do Moinho da Estação Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Sabrina Bortolozzo no La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Carolina Menti e Nicole Diefenthaler, comadres contemporâneas em sessão muito riso, pouco siso Foto: Jeferson Deboni / Divulgação