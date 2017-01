Sociedade por João Pulita

Social 20/01/2017 | 06h15 Atualizada em

Big Apple

A noite de 18 de março será de sonhos para Gabriela Pontalti, que celebra na data a chegada de seus 15 anos. Para deixar tudo no clima da delicadeza, Gabriela celebrará no Salão Verde da sede campestre do Recreio da Juventude com as atenções dos pais Mário e Celoni Pontalti. O tema do encontro é todo inspirado em Nova York, cidade que a aniversariante ama.

Aliomar Andrade, Fábio Letti e Anderson Silva presenças na animada festa ao redor do aniversário da amiga Zeli Dambros Foto: Simone Gagliardi / Divulgação

Filantropia

A Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, celebrará 33 anos. A entidade presidida por Vera Caregnato Orsso realizará um desfile beneficente nos salões juvenilistas, dia 9 de maio. Patrocinarão o projeto, os empresários Arinei Pinzeta, Airton Martins, Omar Borges, Alexsandro Dall¿Alba, o advogado Zulmar Neves e as dentistas Giovana e Fernanda Crosa.

Cegonha

Alexsandro e Tatiana Dall¿Alba, conhecidos empresários do setor da construção civil, vivem dias de total felicidade. Também não é para menos, esperam pela chegada do primogênito para o mês de julho. O guri atenderá pelo nome de Vicente.

Sempre na ponte-aérea Miami e Caxias do Sul, Ariane Heinen circulou pelos salões do Recreio da Juventude Foto: José Zignani / Divulgação

Marjorie Bortolotto foi mais uma beldade que esteve na plateia do show do Buchecha, no Bulls Brasil Foto: Roberto Lima / Divulgação

As manas Vera e Maira Bressanelli circularam entre domingo e quarta-feira pelos principais estandes da Couromoda, evento ligado ao setor fashion que movimenta São Paulo. Foram garimpar, no Expo Center Norte, as joias para a coleção inverno 2017 da Adornos.

Flash

O fotógrafo Roberto Lima clicou um timão de belas para o projeto Divas que decora o Bulls Brasil na balada desta sexta-feira. Estarão em exposição as imagens das 20 musas habitués da casa, entre elas Arezza Brizotto, Cristina Calloni, Manuela Bottari e Naiara Varela.

O médico Felipe Meletti, num rápido hiato de sua lotada agenda, foi conferir a noite do La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Persona

Aniversariante do último dia 2, Vera Vanin vai comemorar oficialmente a data com familiares e um seleto grupo de amigos, dia 8 de abril, com almoço na Vinícola Argenta, em Flores da Cunha. Anderson Salvador, cerimonialista e amigo da aniversariante, assinará a recepção com inspiração na região da Toscana. O layout do menu será personalizado com pinturas do artista plástico Valdir dos Santos, outro amigo de Vera. O banqueteiro Eliseo Marin cuidará da gastronomia com destaque para as codornas recheadas, uma de suas especialidades. As mesas de antepasto e de doces serão elaboradas por Elizabeth Fichtner. Ainda no projeto festivo haverá flores de Rozemeri Bastos Weber, cenografia de Flaviano Weber e música do pianista Rodrigo Soltton.

Ellide Genoepha Maroli Finimundi celebra, hoje, a passagem de seus 98 anos Foto: Wilson Maccagnann / Divulgação

Revelação também na cena social, Felipe Esteves assina a discotecagem, hoje, da balada Bem Caliente Noches Caribeñas na Level Cult, comandada por Lídia Ribeiro e César Casara Foto: Jucimar Milese / Divulgação