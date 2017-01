Sociedade por João Pulita

Social 19/01/2017 | 06h15 Atualizada em

Toga

Francyelle Bittencourt, filha de Luiz Carlos de Araujo e Maria Bittencourt, celebra com familiares e amigos, dia 4 de fevereiro, sua graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha. Após a solenidade, Francyelle festeja o feito ao sabor da gastronomia do restaurante Nostra Cucina. Para a ocasião a formanda vestirá um modelo da estilista Andreza Rech Bertelli. A relações públicas Giovana Perozzo Ramos assina a organização da festividade.

Lisandro Pavan e Cristiane Grisa Pavan encheram de afagos o filho, João Vítor Grisa Pavan, que comemorou, sábado, no endereço de verão da família Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Aline Caronj e Juliano Dal Ponte ao sabor das noites de verão no La Barra Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Conhecimento

A primeira edição do ano do projeto Ciranda do Pensamento ocorre hoje, às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. O tema do debate, Faces e Vícios da Autoridade: Reflexões Sobre os 20 anos de ditadura, promove um diálogo baseado no pensamento de Dom Paulo Evaristo Arns. São painelistas, o psiquiatra Caetano Fenner Oliveira, o psicólogo Dornelis Benato e o sacerdote Jocimar Romio. Jaqueline Devenz arregimenta a turma cult.

Voz e suor

Artista completa, Daniela De Carli, realiza o workshop Canto e Movimento na Sala de Ensaio, espaço cultural administrado pelo ator e diretor Davi Souza, no Shopping San Pelegrino. Os encontros com a renomada mezzo-soprano, atriz e bailarina caxiense com currículo internacional, ocorrerão neste sábado, 21, e domingo, 22. Em tempo: Daniela embarca em breve para a Itália onde irá se apresentar durante os Concertos de Siena.

O superintendente do Shopping San Pelegrino, Rodrigo Moysés, aplaudiu o vernissage da mostra Conectar, que tem obras do artista plástico, Bruno Eder Foto: Elisa Comandulli / Divulgação

Vera Martinato prestigiou a filha, a artista plástica Nicole Martinato, uma das estrelas da mostra Conectar em exposição no Shopping San Pelegrino Foto: Elisa Comandulli / Divulgação

Diploma

Gabriela Bertoletti Olmi vai reunir, sábado, na sede social do Recreio da Juventude, familiares e amigos para celebrar seu mais novo feito.Graduada em Medicina pela Unipac/Fame, de Juiz de Fora, a filha de Nelson Olmi e Vlaucia Aparecida Bertoletti Olmi, comemora em grande estilo nos salões da sociedade caxiense.

Ciência

A médica oncologista caxiense Rita Costamilan, viajou rumo aos Estados Unidos, mais especificamente para São Francisco, em busca de novos conhecimentos.Ela participa a partir de hoje até sábado, 21, do Congresso Americano de Tumores Gastrointestinais organizado pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica.

Solange Andreazza celebrou a data querida, terça-feira, na tradicional adega do clã, e recebeu o carinho do amigo, o hair stylist Sergginho Branchi Foto: João Pulita / Agência RBS

Daniela Freitas e o dee jay Volco envolvidos em arregimentar as tribos urbanas para o Parador Pepsi Club, dia 28, no Quinta Estação Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação