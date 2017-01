Sociedade por João Pulita

Social 18/01/2017 | 06h16 Atualizada em

B'day

Hoje é dia de festejar a passagem da data querida da rainha juvenilista de 2011, Pauline de Lima Werner, filha de Francisco Werner e Solange de Lima.Também recebe o carinho da coluna a aniversariante de desta quarta-feira, a fotógrafa e princesa da Festa da Uva de 1981, Silvana Moreira.

Cênicos

A diretora e atriz Zica Stockmans está debruçada na organização de cursos semestral e profissionalizante de atores em sua Escola Tem Gente Teatrando. Ela programa os módulos das aulas do semestre que se iniciarão dia 7 de março e seguirão até 1º de julho. A novidade por lá, dá conta de técnicas com direito a aulas ministradas por Cristian Beltrán e Simone De Dordi.

Luiza Brancher, Júlia Aita e Priscila Trentin fazendo escultura viva na beira das piscinas do Recreio da Juventude Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Júlia Dalmoro e Leonardo Dal Osto ao sabor da estação que invade a sede campestre do Recreio da Juventude Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Prêt-à-porter

Márcia Costa e Michele Toazza, da Drops de Menta, estão em São Paulo onde foram mapear a Couromoda, São Paulo Prêt À Porter, Fenin Fashion e o Fórum de Moda Couromoda, com renomados palestrantes da área como Silvio Chaddad. Os eventos apresentam o que há de novo em calçados, acessórios e confecções com foco nas tendências para o inverno 2017. Retornam com bagagem extra.

Gloss

A bonita Joana Bertolazzi Vieira volta ao centro das atenções de seus familiares e amigos. No dia 28, a filha de João Luiz Borges Vieira e Roberta Bertolazzi, celebra a passagem de seus 15 anos, em festa que movimentará São Marcos. A relações públicas Giovana Perozzo assina o aparato organizacional da recepção.

Gustavo Franco Colombo Vásquez e Fabrício Giacomelli Salvador, num providencial hiato para mergulhar nas piscinas do RJ Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Patrícia Andriola de Oliveira se espraia na caliente temporada de férias em tarde de diversão Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Apontamentos

Eduardo Bins Ely vai capitanear a 16ª Jornada da Associação de Colunistas Sociais do Rio Grande do Sul. O encontro ocupará os salões do Wish Serrano, em Gramado, entre os dias 17 e 19 de março. Os debates do congresso devem girar sobre o colunismo e as redes sociais, enfocando este novo momento do jornalismo especializado. A programação incluirá ainda um circuito pelos restaurantes da Região das Hortênsias, como o Containner Bistrot, Galangal, o Spazio Due do Serrano e o Soltana, Tragos e Cocinas na Villa Sergio Bertti.

Oriente

Daniel Luiz Ceratti e Kattiussa Gentilini estão às voltas com a comemoração do primeiro aniversário do Sakai Sushi. A função movimenta há um mês os domínios da Sinimbu. Nesta semana armam atrações extras para brindar com habitués.

Marina Loss Kury em clima de dolce far niente na sede esportiva do clube esmeralda Foto: Anderson Civardi / Divulgação

Corpo

A fisioterapeuta Kelly Cecconello Weber, conclui domingo, 22, o primeiro ano da sua formação pela Escola de Osteopatia de Madri, em São Paulo. Kelly atua em Caxias do Sul e em Santa Lúcia do Piaí e se especializa no tratamento que alivia e recupera lesões físicas.

Elegância

O estilista porto-alegrense Felipe Veiga Lima promove reunião de luxo, ao vespertino do dia 28, que promete juntar personalidades no Office Garden Brasil, em Atlântida. Na data, Lima apresenta a coleção Festa 2017durante o projeto No jardim da moda. O encontro que terá as joias autorais de Betinha Schultz e make-up de Marquinhos Santos, servirá para lançar também a edição do mês da Revista VLK.