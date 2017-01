Sociedade por João Pulita

Social 17/01/2017 | 06h15 Atualizada em





A festejada aniversariante do dia 14, Zeli Dambros, bajulada pelo marido, Ricardo Vieira Pereira, na festa que se iniciou no dia 13 Foto: Simone Gagliardi / Divulgação

Karen Letti e Jair André Basotti do grupo que foi levar o abraço à aniversariante Zeli Dambros, sexta-feira Foto: Simone Gagliardi / Divulgação

Foco

Gilmar Marcílio recepciona a intrépida trupe do Clube do Fotógrafo, nesta quinta-feira, com vernissage na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. A mostra intitulada Bienal Foto Preto e Branco permanecerá em exposição até o dia 25 de fevereiro.

Carolina Camelo e Marina Longhi conferiram juntas os novos recantos de lazer da temporada Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Gabriela Pegorini foi desvendar o menu do 20Barra9 Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Janela

A bonita Rafaela Deluchi comemora o sucesso de seu canal de dicas de estilo no YouTube. Conhecida pela beleza e bom gosto, a jovem caxiense, que aborda, no canal, temas como moda e esporte, festeja a audiência de seu Projeto Fit Style.

Glam

Manoela Michelon Sgandella faz contagem regressiva para dançar a valsa de seus 15 anos. Tanto que será o centro das atenções em festa que terá como cenários os salões do Café de La Musique, dia 6 de maio. A beldade é filha de Sadi Sgandella e Lúcia Michelon Sgandella.

A modelo Bruna Pellenz aumentou a plateia do show do funkeiro Buchecha, sexta-feira à noite no Bulls Brasil Foto: Roberto Lima / Divulgação

Airton Martins e Saulo Zanotto ladeiam o cantor Buchecha, que protagonizou espetáculo mais que animado no Bulls Foto: Roberto Lima / Divulgação

Amor

Fabiana Venzo, filha de Ivanir e Ivanete Venzo, se casa, sábado, 21, com Carlos Eduardo Bigarella, filho de Bruno e Leonor Bigarella. A cerimônia e a recepção ao redor dos noivos do fim de semana, serão realizadas nos salões do San Carlo, com organização de Ândria Tedesco, que convocou para decorar tudo, a designer floral Rozemeri Bastos Weber.

Sete

Henrique e Mônica Schiemer pilotam, hoje, na Ferraro Kids, a festa que celebra o sétimo aniversário do filhão deles, Eduardo Schiemer. Reúnem familiares e amigos para entoar o parabéns à você em uníssono para o guri.

Marco Aurélio Casanova no dia de sua graduação em Medicina que teve recepção no Château Lacave Foto: Luiz Koch / Divulgação

Artilharia

Os alunos da Sala de Fotografia viajarão entre os dias 21 e 27 de março para uma temporada de foco no setor. Liliane Giordano levará seus pupilos para o Festival de Fotografia de Tiradentes e para o Congresso Fotografar 2017, em São Paulo.

Viva

Elegante em tempo integral, Solange Andreazza reúne, nesta terça-feira, um especial grupo para celebrar a passagem da data querida em reunião que ocupará a adega da casa dela (um ambiente lindo e histórico). Além dos drinks de ocasião, a anfitriã irá preparar pessoalmente o prato principal do encontro: uma receita de família. O parabéns a você será embalado por surpresas – do menu ao som.

Marina Gatelli e Bruno Fedrizzi em noite de sociedade reunida nos salões do Recreio da Juventude Foto: José Zignani / Divulgação