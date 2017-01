Sociedade por João Pulita

Social 14/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Hermeto Pasqual Foto: Kevin Yatarola / Divulgação

Total Jazz

Projeto Homenagem ao Jazz, em Porto Alegre, apresenta diversas gratuitas e oficinas de iniciação musical para crianças durante o mês de janeiro. Para dourar o evento, dia 15, ocorre um supershow da Big Band The Brothers Orchestra com Hermeto Pascoal, em homenagem aos 80 anos de um dos mais celebrados e reconhecidos instrumentistas brasileiros, na Redenção, a partir das 11h. Já entre os dias 11 e 14, diversos shows de bandas gaúchas em bares que abrigam jazz o ano todo na Capital.

Serão quatro apresentações com entrada franca: Jazz à Pampa (dia 11, às 22h, no London Pub), Nicola Spolidoro Trio (dia 12, às 22h, no London Pub), grupo Moio (dia 13, às 20h, no Groovaholic) e Sopro Cósmico (dia 14, às 20h, no Groovaholic).

Moio Foto: Kevin Yatarola / Divulgação

Uma das mais importantes etapas do projeto tem caráter social. Em março, serão realizadas 30 oficinas de educação social pela cidade, em escolas públicas e ONGs, com músicos e professores, atingindo cerca de 900 alunos gaúchos. Entre as instituições, estão a Aldeia da Fraternidade, a ONG Cirandar, a Escola Heitor Villa Lobos, que mantém uma orquestra fixa e um coral, com um trabalho de referência pedagógica na aproximação de música e jovens carentes.

Toda a função conta com financiamento do Pró-cultura RS – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. É uma realização da Traga Seu Show com planejamento cultural da Um Cultural. Patrocínio, master da Vivo, patrocínio do Banrisul e da Dufrio, apoio institucional da Prefeitura de Porto Alegre e apoio do BarraShoppingSul, Estação Filmes, Groovaholic, Instituto Goethe, London PUB, Rádio União FM, StudioClio, Tango – Gravações em Movimento, Tape Motion e Visitors Bureau.

Carolina Tonet Napoli e Fabricio Piazza Julio Ribeiro, quarta-feira ao sabor do 20Barra9 Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Carolina Camelo e Marina Longhi brindaram durante o Alou Alou Cxs do 20Barra9 Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Alexander Konze deu o ar da graça, quarta-feira, no circuito dos bacanas no Largo da Estação Férrea Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

A trindade da Festuva 2016, Laura Denardi Fritz, Rafaelle Galiotto Furlan e Patrícia Piccoli Zanrosso, também é habitué da casa comandad pelos manos João e Pedro Garayalde Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

A relações públicas Marcele Pulita sintonizada comas novidades do setor gastronômico da cidade Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Marcos Pellenz veio do Vale Real confraternizar com amigos no 20Barra9 Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Avental

O Wish Serrano, em Gramado, engata 2017 com a primeira edição do ano do projeto Chef por Um Dia, que já se tornou referência em eventos sociais das unidades de bandeira Wish. Fabiana Costa, relações públicas do empreendimento abre a temporada gastronômica e apresenta o empresário italiano Fortunato Ferrisi. Para a grande noite, Fortunato elaborou um cardápio típico à base de caponata, ravioli e polvo assado, além de um saboroso Tiramisú de sobremesa. Apreciador de boa gastronomia Ferrisi também adora velejar pelos mares e não abre mão de um bom azeite em suas receitas. Com sua mãe Giuseppina, aprendeu desde cedo a distinguir cheiros e sabores da típica cozinha Siciliana. Para a grande noite do jantar, Fortunato preparou um menu especial chamado Sabores Mediterrâneos.

Fortunato Ferrisi pilota forno e fogão em Gramado Foto: Cleiton Thiele / Divulgação

Qual é a boa? Rafaela Deluchi dá a dica:







Toda linda, Rafaela Deluchi dá a dica do findi Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

"2017 chegou chegando. A minha dica para este findi é a festa Fica Comigo, do caxiense radicado no Rio de Janeiro, Delão, ex-Puracazuah, na praia de Atlântida, litoral norte. Balada estouradíssima em território carioca com muito pagode do bom pra se divertir, dançar e começar a colecionar bons momentos pro novo ano."

Solidariedade

Engajados nas causas sociais, os comandantes do Grupo Eiffel Citroën, Justino Restelatto, Fabiana Restelatto Tadiello e Rodrigo Restelatto, iniciam 2017 com a doação de um veículo da grife automobilística ao Projeto Mão Amiga. O representante do Projeto, Frei Jaime Bettega, fez as honras na ocasião. O carro será utilizado por assistentes sociais que atuam no projeto, realizando visitações às famílias e no transporte aos adolescentes atendidos pela ação.



Nei Lisboa é uma das estrelas da programação contemplada pelo Clube do Assinante Foto: André Feltes / Divulgação

Clube

O Clube do Assinante do Grupo RBS contempla os sócios com muitos descontos em eventos culturais pelo Estado. Confira:

Porto Verão Alegre ¿ 20% de desconto

O Porto Verão Alegre é um projeto de artes cênicas que ocorre anualmente na cidade de Porto Alegre. Neste ano, os principais espetáculos são: O Guri de Uruguaiana, A Dama e o vagabundo, O mal entendido, Para Sempre Terra do Nunca, Só para maiores, Chris Pereira, entre tantos outros. O objetivo do Festival é visa à popularização das artes cênicas (teatro, dança, música, artes plásticas, entre outros) produzidas no estado do Rio Grande do Sul.

Feijoada com Samba na Privilège ¿ 50% de desconto

Dia 14/01, às 17h, na Privilège Xangri-lá. 50% de desconto para sócios do Clube. Válido somente para compra na Multisom do Barrashopping ou no local.

Summer Beach Love na Privilège ¿ 50%

Dia 14/01, às 23h, na Privilège Xangri-lá. 50% de desconto para sócios do Clube. Válido somente para compra na Multisom do Barrashopping ou no local.

Nei Lisboa ¿ 50% de desconto

Dias 17 e 18/01, às 21h, no Theatro São Pedro.

Baile da Woods ¿ 50% de desconto

Dia 20/01, às 23h, na Wood's Atlântida. 50% de desconto para sócios do Clube. Válido somente para compra na Multisom do Barrashopping ou no local.

We Love Poa na Privilège ¿ 50% de desconto

Dia 21/01, às 23h, na Privilège Xangri-lá. 50% de desconto para sócios do Clube. Válido somente para compra na Multisom do Barrashopping ou no local.

Peter Tosh Celebration Tour ¿ de 10% a 50% de desconto

Dia 26/01, às 21h, no Auditório Araújo Vianna. 50% de desconto para os 100 primeiros sócios do Clube e 10% para os demais.

