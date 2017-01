Sociedade por João Pulita

Social 13/01/2017 | 06h15 Atualizada em

Corações

A cerimonialista Cristina Maggi cuida do projeto festivo do casamento de Ludiana Rossa, filha de Ricardo e Nair Rossa, e Marcos Vinícius Patel Porto, filho de Claudete Patel Porto, agendado para o dia 4 de fevereiro. Os pombinhos trocarão juras na Igreja Nossa Senhora das Neves e celebrarão no Café de La Musique. A noiva vestirá, na ocasião, um modelo com a marca de Gil Chiossi.

Letícia Bocchese, Francielly Sperafico Etges, Rafaela Pontalti Giongo e Ariane Pedrotti, quarta-feira, no 20Barra9 em reunião de amigas para se deliciar durante a abertura oficial do projeto Alou Alou Cxs Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

O estilo de Flávia Scola e Roger Viezzer no 20Barra9, o point jovem da hora Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

João

O intrépido João Vítor Grisa Pavan vai celebrar seu terceiro aninho em festa com direito a parabéns a você em uníssono e muita bajulação da família. Neste sábado, 14, o filho de Lisandro Pavan e Cristiane Grisa Pavan ganha reunião inspirada no Mickey Mouse no endereço de verão do casal anfitrião, o Condomínio Bosques de Atlântida, no litoral norte. Já estão por lá as avós do guri, Neli Grisa e Loureny Pavan.

Daniel Cavion Boff vai arregimentar sua intrépida trupe, dia 28, no Parador Pepsi Club, em festa de aniversário que terá a presença do consagrado dee jay Elias Cappellaro Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Opus

Os jovens artistas plásticos caxienses Bruno Eder, Nicole Martinato e Vitor Hugo Dell Osbel comandam juntos o vernissage da mostra Conectar. A função que ocorre segunda-feira, 16, às 19h30min, transformará em galeria de arte parte do primeiro andar do Shopping San Pelegrino com coquetel da chef confeiteira Maria Rita Gonçalves. Quem desejar aplaudir os novos talentos terá oportunidade de conferir as obras que permanecerão em exposição até o dia 31.

Bruna Bassanesi e Cristian Postingher da Fonseca ao sabor da festividade de graduação de Camila Fiedler Rech Foto: José Zignani / Divulgação

As manas Jordana e Giovana Caregnato Orsso ladeiam Stefânia Dall'Agno Demori, sábado, na recepção que juntou nomes de expressão da sociedade nos salões do Recreio da Juventude Foto: José Zignani / Divulgação

Capricórnio

Aniversariante desta sexta-feira, Roberta Mattana, filha de Sérgio e Elisa Mattana, embarca hoje rumo à França. Aterrissará em Lyon para uma temporada de estudos na Universitè Lumière. Além de mapear os charmosos recantos e desfrutar das delícias da capital mundial da gastronomia, ela será atenta aluna do curso de graduação em Comunicação e Informação.

Silvina Luna, anfitriã dos vips caxienses que circulam por Punta del Este nesta temporada Foto: Charles Martinez / Divulgação

Savoir-faire

Silvina Luna, persona conhecida dos habitués caxienses que circulam pela alta temporada de festas em Punta del Este, agora é a anfitriã dos hotéis Playa Vik, Estancia Vik, Bahía Vik e La Susana Beach Club, do europeu Alexander Vik, que acolhe um grupo de poderosos na exclusiva praia de José Ignácio. Os empreendimentos de lazer são luxuosos em vários quesitos, da estrutura à gastronomia.

Sidney Lorenzi e Cleusa Rech Ribeiro emolduram a filha, Carolina Lorenzi, que celebrou a conquista do diploma em Medicina no Espaço Nobre Foto: Bruno Kriger / Divulgação

Solar

Zeli Dambros reúne, hoje, em seu charmoso endereço, um expressivo grupo de amigos para celebrar a chegada de seus 50 anos. O encontro que promete música boa, terá as honras do marido dela, Ricardo Pereira, que já convocou a gastronomia do chef de cozinha Henrique Neves para rechear de delícias o menu da ocasião. Figuras conhecidas do circuito social e cultural da terrinha estarão presentes.