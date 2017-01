Sociedade por João Pulita

Social 12/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Marco Antônio Albé Bach e Paula Reis Pereira engataram 2017 no clima de vida a dois com bênçãos na Igreja São Pelegrino e brindes no Altos do Vale Foto: Gustavo Vanassi / Divulgação

Guri

Gisele Martta e Maurício André Bisi vivem dias de renovação com o nascimento do primogênito Mateus Martta Bisi. O menino é o centro das atenções dos avós Moacir e Marlene Bisi e Sérgio e Normelia Martta que mimam o neto.

Gledson Fianco e Bárbara Possamai no dia do casamento realizado na Igreja São José e recepção na Vinícola Salvador, em Flores da Cunha Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Michelle Bohm e Fábio Scain ratificaram o amor em celebração seguida de festa nos salões do San Carlo Foto: Leticia Wolff / Divulgação

A carioca Karen Vieira de Melo trocou juras de amor eterno com o lutador caxiense de MMA, Diego Torresan Nunes, no último dia 17 Foto: Everton Zimerma / Divulgação

O vice-reitor do Centro Universitário da Serra Gaúcha, Fabio Dall Alba, sábado, quando trocava alianças com Larissa Mascarello na Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição Foto: Leandro de Araújo / Divulgação

Convescote

Liliane Giordano, diretora criativa da Sala de Fotografia, capitaneia mais uma imersão com seus pupilos, neste sábado, 14. A trupe realiza prática de conhecimentos com integração em meio às paisagens de Santa Lúcia do Piaí, no interior da cidade. Com saída às 7 horas, o grupo recria a proposta da carona solidária e, na chegada, promove um piquenique de café da manhã, além de clicar a exuberante natureza do local.

Yuri Pedrotti se casou com Camila Pinto na Igreja Santa Catarina no mesmo dia que a mana dele Franciele Pedrotti trocou alianças com Leonardo de Souza Foto: Alencar Turella / Divulgação

Franciele Pedrotti e Leonardo de Souza abençoaram a união na Igreja Santa Catarina na mesma data que o mano dela Yuri Pedrotti se casou com Camila Pinto Foto: Alencar Turella / Divulgação

Talento

O arquiteto caxiense Cristiano Tonietto segue, desde o ano passado, vendo sua assinatura ganhar evidência no setor criativo da profissão. Neste janeiro ele ocupa quatro páginas do Anuário Casa Vogue, que elegeu duas de suas obras para ilustrar as páginas com os mais expressivos projetos de profissionais brasileiros que vão ditar regras para 2017. Tonietto apresenta um apartamento que orquestrou nos domínios do Bairro Exposição e revela outra obra que ergueu na Linha 40. Luxo!



Foto: Casa Vogue / Divulgação

Foto: Casa Vogue / Divulgação

Foto: Casa Vogue / Divulgação

Foto: Casa Vogue / Divulgação

Foto: Casa Vogue / Divulgação