Sociedade por João Pulita

Alianças

Renata Cavalet, filha de Gilmar e Adelinda Cavalet, vai celebrar seu amor por Douglas Barossi, filho de Luiz e Neusa Barossi. Os jovens noivos fazem contagem regressiva para o dia 4 de fevereiro, data em que comungam a união e festejam nos salões do Marco Luigi, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A decoradora Paula Ledur, amiga da noiva, prepara delicadezas para a ambientação da festa tematizada com o conceito rústico/chic.



Jorge Dalsoto Filho e Amanda Nichele, lindos na comemoração ao redor de Camila Rech Foto: José Zignani / Divulgação

A elegância de Carlos Heinen Filho, sábado, quando colaborava nas honras da recepção de formatura da namorada dele, Camila Fiedler Rech Foto: José Zignani / Divulgação

Roseli e Carlos Heinen esbanjaram simpatia na festividade que movimentou os salões do Recreio da Juventude, sábado à noite Foto: José Zignani / Divulgação

Barbeiro

As profissionais da área da saúde Juliana Hasstenteufel Dorigatti, Morgana Zago de Mello, Tais Melo de Souza, Tatiana Andreolla, Natalia Guerra e Paola Erlo Ribeiro se unem e tiram do papel um projeto superbacana. Elas acabam de lançar para a região a Gesta Baby, um serviço de cursos e consultorias a domicilio voltado à assistência de gestantes e pais.

Maria Lúcia Horn Sehbe e Michele D'Aquino ladeiam Paula Azevedo, que apresentou sua grife Sall, sábado, em tarde de moda na casa de praia de Maria Lúcia, em Torres Foto: Norbert Béres / Divulgação

Paulo Joaquim, Ivete, Laura e Julio Zanrosso, família reunida para celebrar a graduação de Laura em Medicina durante encontro social que ocupou o Altos do Vale Foto: Wéllington Damin / Divulgação

Buquê

Terezinha Pezzi está às voltas com a produção do projeto Vitrine Requinte Noivas & Festas 2017, realizado tradicionalmente nos salões do Intercity Caxias. A feira temática, que se destaca por reunir fornecedores da Serra Gaúcha no segmento de eventos, chega a 10ª edição. Para celebrar o marco haverá, no dia 2 de junho, um encontro para profissionais da área. Já a mostra estará aberta ao público nos dias 3 e 4 de junho.

Alexandro Tedesco Rigon e Tatiane Daros estarão juntos, dia 28, no Quinta Estação para contagiar a galera durante a estreia do Parador Pepsi Club Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

O dee jay da hora Guz Zanotto causando como residente na cena do Privilège, que junta a nova geração nas noites deste verão na praia de Xangri-lá Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Alicerce

Natália Daros, filha de José Valderez e Jussana Daros, que acaba de retornar de um tour pela França com o namorado, Leonardo Demari, está focada em sua graduação. No dia 18 de fevereiro, ela cola grau em Engenharia Civil pela UCS e celebra com pompa nos salões do Recreio da Juventude, com organização de Anderson Salvador, flores de Rozemeri Bastos Weber, gastronomia de Eliseo Marin e sonoplastia de Elias Cappellaro. A noite será sofisticada com décor em brocados na cor berinjela e flores da cor fúcsia. Os convidados irão se deliciar com drinks de verão.