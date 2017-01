Sociedade por João Pulita

Social 10/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Camila Fiedler Rech Foto: José Zignani / Divulgação

Diploma

Camila Fiedler Rech, filha de Berto Rech Neto e Magda Fiedler Rech, foi centro das atenções de uma das festividades mais comentadas em sociedade no último fim de semana. Graduada em Medicina, Camila ganhou festa de luxo nos salões do Recreio da Juventude, que receberam moderna intervenção da arquiteta Denise Herwig, cerimonial de Caroline Polly e show da dupla sertaneja Edu&Rafa, além da discotecagem de Flávio Steffli Jr., que segurou a pista lotada até o amanhecer de domingo. A linda formanda brilhou vestindo um look do estilista Carlos Bacchi.



Toda musa, Camila Fiedler Rech posou para as lentes de José Zignani durante a reunião social ao redor de sua graduação em Medicina Foto: José Zignani / Divulgação

Olheiro

O consultor de moda caxiense Marcondes Tavares vai, mais uma vez, integrar o time de jurados que elegerá a Miss de la Costa Uruguaia. No evento que ocorrerá dia 21, em Montevidéu,Tavares será homenageado pela direção do concurso por sua participação em todas as edições do certame.

Os pais de Camila Fiedler Rech, Berto Rech Neto e Magda Fiedler Rech, fizeram as honras na recepção que marcou a formatura da filha em Medicina Foto: José Zignani / Divulgação

A avó de Camila, Matilde Fiedler, com Delurdes Martins na elegante festividade de sábado Foto: José Zignani / Divulgação

Ciranda

O casal presidente executivo do Clube Juvenil, Flávio e Rose Minghelli, volta a promover a Colônia de Férias da agremiação. Crianças com idades entre quatro e 12 anos poderão participar da proposta que ocorre desde ontem até o dia 13 e entre os dias 23 e 27, na sede recreativa do Clube. Em fevereiro, o evento será realizado no período de 6 a 10. No roteiro, jogos e brincadeiras aquáticas e lanches nutritivos. Nas sextas-feiras, os petizes participam de festas temáticas de confraternização.

Carilise Fiedler e Marcos Fiedler aplaudiram o feito da sobrinha Camila, sábado, nos salões do Recreio da Juventude Foto: José Zignani / Divulgação

Jaqueline Rech feliz da vida com a realização acadêmica da sobrinha Foto: José Zignani / Divulgação

Maria Luísa Fiedler e Sergio Chies também levaram o abraço a Camila, a nova médica da família Foto: José Zignani / Divulgação

Itinerário

A festejada cirurgiã dentista Rosiane Zanotto circula em temporada pela Europa há mais de duas semanas. Foi visitar o filho, Guilherme Zanotto Ferrari, formado em Publicidade e Propaganda pela ESPM no ano passado e atualmente radicado em Milão, onde é aplicado aluno de fashion styling do Istituto Marangoni. Rosiane viajou na companhia da mãe, Suely Líria Zanotto, e da mana, a arquiteta Angélica Maria Zanotto. Retornam por estes dias.

Tairine e Mayara Reis de Oliveira ladeiam o mano Aloir de Oliveira Júnior ao sabor da festa de Camila Fiedler Rech Foto: José Zignani / Divulgação

Berço

Tite, Adenor Leonardo Bachi, técnico da seleção brasileira de futebol, será avô. Ao lado da esposa, Rosmari Rizzi Bachi, celebra a notícia que o filho deles, Matheus, que há um ano trocou alianças com Fernanda Hundertmarck Silva Bachi, estão esperando bebê. Os pais da futura mamãe, Marcos André Silva e Jane Marci Hundertmarck Silva, também vibram de felicidades com a boa nova.

Giancarlo Peterlongo Menegotto e Simone Ruaro prestigiaram o encontro em torno das famílias Fiedler e Rech Foto: José Zignani / Divulgação