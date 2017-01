Sociedade por João Pulita

Social 09/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Frederico Ruzzarin e Luciana Sgorla, bonito par em noite de juventude reunida Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Brunno Papa Elisandra Barcelos presenças descoladas na recente balada que João Garayalde capitaneou em Punta del Este Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Noventa

A esperada festa ao redor dos 90 anos do renomado industrial Paulo Bellini será coroada com benemerência (uma vez que ele dedica os presentes em doações para o Lar da Velhice São Francisco de Assis) e expressão artística e gastronômica com talentos da terra. No dia 21, o anfitrião recepcionará seus 800 convidados com o tema: 90 voltas da Terra ao redor do Sol, e coquetel italiano de Sônia Hermoza, além do clássico drink Bellini. Para afinar a festividade, Lisete Oselame convocou música orquestrada por Miriam Gazola e o buffet do banqueteiro Eliseo Marin. A arquiteta Paula Titton De Carli assina o layout do projeto. A festa de Bellini ocupará o piso superior do Centro de Eventos da Festa da Uva, onde o Grupo Musical Abertura embalará os convivas.

Josiane Cavalheiro, toda feliz, na animada cena jovem do Largo da Estação Férrea Foto: Jeferson Dai Prá / Divulgação

Deivis Machado e Paulo Marques da Motta Júnior, de camarote, para ver as beldades que desfilaram no dining club do Moinho da Estação Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Notívagos

Aviso à turma dos baladeiros de carteirinha. A próxima edição da festa Carpe Vita na Serra Gaúcha já tem data e local definidos. Ocorrerá no espaço Marco Luigi, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, dia 1º de abril.

Camila e Aline Gasparetto investiram nas efervescentes noite de verão Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Pop

Leo Zanotto é o representante do time dos empresários da área do entretenimento que não para. Enquanto revitaliza a estrutura do Pepsi Club, ele já roteiriza uma série de festas itinerantes com as cores de sua label. No dia 28, estreia nas pistas e nos jardins do Quinta Estação o Parador Pepsi Club. A função será também um resgate das famosas noitadas do Club e reunirá ex e atuais promoters, como Daniel Cavion, que aniversaria na data e arregimenta seu expressivo grupo de amigos. Por lá, uma proposta pop animará o encontro com um remember que junta o ex-promoter Téki Rigon e a dee jay Tati D, além dos Mascarados da What a Funk. Na pista principal, repertórios ecléticos com show do cantor Joel Carlo e Banda, discotecagem do Khaball e convidados, e, de quebra, a sonzeira eletrônica do Volco, residente do Connect, da Rádio Atlântida.

Diego Massignam e Ismael Carraro, juntos para aplaudir a cultura country do Bulls Brasil Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Gabriela Dallanhol e Melissa Castilhos em encontro de música boa e gente jovem Foto: Jeferson Deboni / Divulgação