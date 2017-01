Sociedade por João Pulita

Social 07/01/2017 | 06h15 Atualizada em





O longevo Paulo Bellini será o centro das atenções de uma festa para 800 convidados e com mote filantrópico em pro do Lar da Velhice Foto: Roni Rigon / Agência RBS

Vitalidade

O industrial caxiense Paulo Bellini, um dos mais reverenciados do setor, irá celebrar a passagem de seus 90 anos em festividade, agendada para o dia 21. O encontro que promete reunir nomes estrelados ocupará o piso superior do Centro de Eventos do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva. Contextualizada no ciclo que a Terra realiza em torno no Sol, a esperada reunião social terá a marca organizacional da relações públicas Lisete Oselame. Os possíveis presentes, o aniversariante sugere que sejam destinados em forma de doação para o Lar da Velhice São Francisco de Assis.

Zeli Dambros preparando a festa Foto: Daniela Xu / Divulgação

Parabéns

Zeli Dambros, empresária de sucesso a frente da Affitti e presidente do Conselho da Empresária, não vai deixar passar em brancas nuvens a data querida. Dona de uma personalidade positivista e muito alto astral ela reúne seus incontáveis amigos, dia 13, em sua casa durante encontro que registrará movimento de elegantes nos domínios da rua Oswaldo Dias.



As arquitetas Grasiele Forini e Gabriela Meletti nas comemorações de fim de ano da categoria no Villa Bella Exclusive Foto: Gilmar Gomes / Divulgação

Italianidade

Há mais de 10 safras, o Hotel Villa Michelon apresenta a Abertura da Vindima e, desta vez, promete inovação. A partir da próxima sexta-feira, 13, até o dia 24 de março, ocorre no Vale dos Vinhedos, mais uma edição da La Bella Vendemmia. O projeto integra visitantes e comunidade numa experiência que revive a época da colheita dos imigrantes italianos. A proposta se inicia com um happy hour, e na sequência, visitam o Memorial do Vinho e à Casa do Filó, atrativos do complexo turístico que preserva a história da vitivinicultura regional e dos primeiros imigrantes. A tradicional coleta dos frutos, a pisa das uvas, as bênçãos e os filós típicos das reuniões dos antepassados também integram o roteiro. Depois da imersão cultural é a vez de admirar o por do sol e aproveitar a noite num jantar com menu ítalo brasileiro.

Carla Lisboa e Alexandro Rigon no Réveillon da Level Foto: Wéllington Damin / Divulgação

Passaporte

Roberta Mattana está de malas prontas para embarcar rumo a França. No dia 13, data em que celebra a chegada de seus 30 anos, ela aterrissará em Lyon, na França, onde fixará residência pela temporada. Roberta, que recentemente foi atenta aluna da Universitè Lumière, retorna à instituição, desta vez para cursar graduação em Comunicação e Informação. Também estão nos planos da bela jornalista, estabelecer contatos profissionais, mapear os charmosos recantos franceses e desfrutar das delícias da capital mundial da gastronomia.

Veja quem mais circulou pelo concorrido Mix Festival que marcou a noite de Natal do Bulls Brasil:

Fernada Pazini e Adilson Facchin Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Laura Dal Picolli e Jessica Colla Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Lucas Serafim Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Rodrigo Fonseca Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Mauri¿cio Lain e Fernanda Concli Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Mauri¿cio Foss Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Angela Albino e Jorge Tabajara Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação