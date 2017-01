Sociedade por João Pulita

Social 06/01/2017 | 06h15 Atualizada em





A direção da Associação Sala de Arquitetos, Adriane Cesa, Érika Bortolini, Jaqueline Crocolli, Manuela Bof, Carla Turra e Ana Paula Kerpen, engata 2017 com novidades high tech em proposta inovadora Foto: Ísis Cornelli / Divulgação

Toga

Tatiane Cristina Zambelli, arquiteta laureada pelo Politecnico di Milano como Dottore in Architettura, enriquece ainda mais seu estrelado currículo. Dia 27, celebra a conquista de novo diploma, desta vez em Direito, pela UCS.

Vitória Henz De Negri e Carla Henz, filha e mãe, comemoram o sucesso do endereço fashion de Carla, nos domínios da Rua La Salle Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Inaê Indicatti e Jonatan Streb brindaram o Novo Ano na balada jovem que movimentou o Largo da Estação Férrea Foto: Wéllington Damin / Divulgação

Trégua

O médico Mauro Chies elegeu Punta Del Este como destino para comemorar o Ano Novo e a passagem de seu aniversário, que ocorreu na quarta-feira, dia 4. Acompanhado da namorada, Patrícia Focchesato, mapeia as belezas turísticas da cidade e juntos frequentam os locais mais badalados, como o Ovo Nightclub, onde ele brindou a data querida. Mauro e Patrícia são hóspedes no Yoo Hotel, que conta com sofisticado projeto de design de interiores assinado por Phillipe Starck. Retornam reenergizados neste domingo.

Diogo Dall'Agno e Camila Ruzzarin, presenças nas concorridas festividades da temporada Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Placar

O vice-presidente e o gestor do Departamento de Esportes do Recreio da Juventude, Paulo Marchioro e Marcelo Hoehr, cuidam da realização da 47ª edição do Banana Bowl. O mais tradicional torneio de tênis da América do Sul ocorrerá entre os dias 1º e 12 de fevereiro na sede esportiva da agremiação.

Em clima de felizes para sempre, Georgia Bergamaschi e Renato Brand, abençoaram as alianças em cerimônia solene na Igreja Santo Sepulcro Foto: Daniel Hendler / Divulgação

Amor

Débora Nicolao Cavali, filha de Mário José e Odete Cavali, e Marçal Salatino dos Reis, filho de Antonio Volnei Castilhos dos Reis e Sally Raabe Salatino, abençoam alianças, dia 28. A celebração ocorrerá em meio aos cenários bucólicos do Altos do Vale, no interior da cidade.

Depois de transferir o cargo de prefeito para Daniel Guerra, Alceu Barbosa Velho, e sua mulher, Alexandra Baldisserotto, se espraiam em temporada de dolce far niente em Bella Torres Foto: Ícaro de Campos / Divulgação

Paralelas

- Patrícia Crosa Scain e Eduardo Scain engatam 2017 com a notícia que estão esperando bebê.



- Aniversariante do dia 10, o estilista Cleiton Flores, que fez rasante pela terrinha, ganha afagos dos amigos.



- Vicente Perini Filho e Simone De Antoni Perini viajaram pelos Estados Unidos na companhia do filho Arthur. Foram visitar cidades como Los Angeles, onde o guri deverá investir, em breve, numa temporada de estudos.

Marcelo Hoehr, gestor de esportes do Recreio da Juventude, arma mais uma edição do Banana Bowl e conta com as atenções de sua esposa, Lizandra Maciel Machado Hoehr Foto: Joelson Goulart / Divulgação