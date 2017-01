Sociedade por João Pulita

Social 05/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Paulo Bof, que tem projetos inovadores para sua Base 1, conta com o apoio da mulher, Virginia Pinto Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Cristine Ordovás Sartori e Thyago Costa no Réveillon da Level Foto: Wéllington Damin / Divulgação

B'day

Hoje é dia de celebrar a data querida da jornalista Patrícia Pereira, da arquiteta Jéssica De Carli e do empreendedor social Tiago Fiamenghi.

Melissa Roma e Tiago Zanotto fazem contagem regressiva para o dia do sim enquanto realizam ensaio pré wedding Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

In love

Melissa Roma e Tiago Zanotto investiram num mergulho literal no mar de balneário Camboriú em Santa Catarina. Os pombinhos foram protagonizar um ensaio pré wedding com o fotógrafo Jeferson Deboni na última terça-feira. Os noivos do dia 4 de fevereiro irão ao altar da Igreja São Pedro do Salgado com direito a sequência festiva nos salões da Vinícola Lovara, em Bento Gonçalves.

Lúcia Brandão Empinotti e Antonella Bossardi Biondo também elegeram o preto para investir nas festas de fim de ano Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Talento

Camila Fiedler Rech, filha de Berto Rech Neto e Magda Fiedler Rech, será o centro das atenções, neste sábado, quando celebra sua graduação em Medicina pela Ulbra. Camila realiza festa dos sonhos com cerimonial de Caroline Polly nos salões do Recreio da Juventude, que terám décor com layout da arquiteta Denise Herwig. A formanda vestirá um look do estilista Carlos Bacchi, para brilhar em noite que promete muita diversão.

Sidnei Ludwig Maciel com a cantora Siane Salvador na celebração do casamento, no início de dezembro, que movimentou a Cantina Salvador, em Flores da Cunha Foto: Vacionir Júnior / Divulgação