Sociedade por João Pulita

Daniel Bertuol acompanhou sua mulher, a arquiteta, Vanessa Guerra, em recente encontro com a classe Foto: Isis Cornelli / Divulgação

Cereja

O roteiro festivo que anima o Largo da Estação Férrea tem programa descolado para engatar o ano com efervescência extra. Na noite do dia 13, o palco do Bulls Brasil recebe o show do cantor e funkeiro Buchecha, que traz para a cidade o Baile do Buchecha.

Bruna Lorenzi e Anderson Mattuella abençoaram as alianças no altar da Igreja Matriz de Garibaldi e recepcionaram convidados no Mamma Gema, no Vale dos Vinhedos Foto: Lucas Lermen / Divulgação

Os pais de Bruna, Sonia e Marcos Lorenzi, com a mãe de Anderson, Lorena Mattuella, felizes no casamento dos filhos Foto: Lucas Lermen / Divulgação

Etiqueta

A bela Paula Azevedo, namorada de Pedro Horn Sehbe, aproveita a temporada de verão e apresenta sua grife autoral, a Sall. O encontro com a produção de Paula ocorrerá neste sábado, 7, com drinks de ocasião na casa de praia dos pais de Pedro, Antônio e Maria Lúcia Sehbe. Paula desenvolve looks com fibras e tingimento naturais.

Ana Paula Bonato escolheu um look preto básico para celebrar as festas de fim de ano Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Manoela Isoton desfilou um modelo arrojado na alta temporada de festas Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Camila Gasparetto também elegeu o preto para brindar o encerramento de 2016 Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

::: ESPECIAL MADRINHAS DE VERÃO :::

Livres, leves e soltas

A cerimonialista Caroline Polly evoca a ideia de vestidos curtos para madrinhas de casamento durante as festividades de verão. Pensando nisso, a coluna buscou orientação com quem entende do assunto, a consultora de imagem e estilo Cristine Carvalho, para dar ainda mais segurança às mulheres que aderirem à proposta. Para ilustrar as sugestões, elas mesmas, cerimonialista e consultora, serviram de modelos para a produção. Pelas lentes do fotógrafo José Zignani, elas entregam como ficar bem na foto.

Caroline Polly veste Carlos Bacchi em look de comprimento midi com salto flat na cor certa e bolsa com correntes para alongar a silhueta Foto: José Zignani / Divulgação

Bolsa e sapatos Foto: José Zignani / Divulgação

Brincos Foto: José Zignani / Divulgação

Cores

Quando madrinhas tem opção de escolher a cor, sugere-se pensar no significado de cada uma delas. Rosa nos remete sempre ao amor, azul, credibilidade e confiança, amarelos e alaranjados, força e velocidade, verde, comunicação, vermelhos, energia garantida, e metalizados, frios e sofisticados. Já os tons quentes são ousados e as pessoas tendem a se aproximar de quem os veste.

As carteiras podem e devem ser usadas Foto: José Zignani / Divulgação

Harmonia

Vestidos mais decotados, sandálias mais abertas; o contrário também é válido: mangas longas, vestidos e sapatos fechados. Peep toes (abertos nos dedos) são ótimas opções para todos modelos. Saltos flats e rasteiros ficam extremamente elegantes e são ótimos para usar em casamentos ao ar livre. Use sem medo. Para alongar a silhueta, bicos mais finos e tons de nude ou na cor do vestido sempre ajudam. As carteiras podem e devem ser usadas, pois alongam a silhueta e imprimem elegância se possuírem tons próximos ao do vestido. Acessórios servem para iluminar o rosto e deixar as escolhas mais leves. Para modernizar, sugere-se metalizados e cores contrastando com o look.

Cristine Carvalho elege cores quentes favorecendo os tons de pele e cabelos, carteira em forma retangular para harmonizar com a saia ampla e brincos de argolas com efeito em pérolas Foto: José Zignani / Divulgação

Vespertino

Conforme vai caindo à noite, os brilhos aumentam sem medo de ser feliz. Cuidado para equilibrar cores e brilhos ao mesmo tempo. Vestidos lisos podem e devem ser usados, mas um toque de personalidade com o acessório pode fazer toda a diferença. A silhueta deve ser marcada com um cinto de cores próximas, dando leveza e elegância. Sapatos metalizados ou amarrados nas pernas, lace up, são bem vindos (nudes nesse caso são incríveis).

Joias

Use o acessório do momento, as chockers, gargantilhas junto ao pescoço, com pedras, efeito de rendas e veja como o look fica moderno e atual. Cabelos presos, nesse caso, dialogam melhor com a escolha do vestido. Como se trata de um momento lindo e de contar histórias, a última e mais preciosa dica é escolher roupas que deixem você linda e a noiva feliz por ter você ao seu lado.

Brincos de argolas com efeito em pérolas Foto: José Zignani / Divulgação

Sapatos tom nude Foto: José Zignani / Divulgação

Créditos: Maquiagem e cabelo, Caroline Zanette, e stylist de Bárbara Dambroz