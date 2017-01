Sociedade por João Pulita

Social 03/01/2017 | 06h15 Atualizada em





Superestilosos, Pedro e Cláudia Bartelle, causaram no Réveillon Unique, em Punta del Este Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Alexandra Klein Basso e João Carlos Basso com o filho João Vítor Basso na charmosa virada do ano da família, que teve ceia no Villa Bella Hotel Conceito, em Gramado Foto: Dinarci Borges / Divulgação

Champanha

Elegante em tempo integral, a ex-primeira-dama de Caxias do Sul, Vera Vanin, comemorou ontem a passagem da data querida no endereço de verão da filha caçula, Raquel Vanin De Zorzi e do genro, Leonardo De Zorzi, no Condomínio Villagio, na praia de Atlântida. Por lá, foi mimada também pelo filho Thiago e a nora Fabiane Vanin, pela filha Simone Vanin e o genro Alexandre Moroso de Lima e pelos netos Lucca e Victória De Zorzi, Lorenzo e Maria Luiza Vanin, Bernardo e Theodoro Vanin de Lima e João Victor Vanin Catusso. A festa oficial Vera realizará em grande estilo no mês de abril na Vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha.

Marilan Alberti recepcionada por Gilmar Marcílio na ceia de Réveillon Foto: João Pulita / Agência RBS

Sandro Panassol também esteve entre os convidados do Réveillon que reuniu Maria Augusta Mantese, Marilan e Lulu Alberti e Rachel de Martini Foto: João Pulita / Agência RBS

Maria Augusta Mantese e Rachel de Martini celebraram a passagem do Ano Novo na companhia dos manos e anfitriões Gilmar e Salete Marcílio Foto: João Pulita / Agência RBS

Família

Aloir e Maria Lúcia de Oliveira, juntamente com os filhos Mayara, Thairine e Aloir Júnior, celebraram o Natal na Flórida e o Ano Novo no Magic Kingdom Park, em Orlando. Na sequência de dolce far niente, o clã se espraiou por Lowes Miami Beach, onde permaneceu até ontem.

Colarinho

Vinícius Frosi, que já está há alguns dias atuando em clima soft open com sua cervejaria, programa festão. Comandante do espaço Hop House Pub, ele avisa a turma dos amantes da boa cerveja que promoverá festa oficial de abertura da casa, dia 13. A boa nova já é responsável pelo movimento extra nos domínios da Rua Garibaldi esquina com a Dal Canalle.

A comandante da Level, Lidia Ribeiro, ao lado de Anderson Willig, ladeados pelos dee jays Roberta Viegas e Felipe Esteves no Ano Novo da casa Foto: Wéllington Damin / Divulgação

Diego Bordignon, Caroline Zanette e Deiwid Zottis, sábado, na virada do ano que sacudiu a Level Foto: Wéllington Damin / Divulgação

Top

Arquiteto e designer Henrique Steyer engata o novo ano à todo vapor. Depois de uma temporada por terras uruguaias, Steyer retoma os projetos das lojas da Florense em diversas cidades, como São Paulo, Teresina, Belém, Florianópolis, Curitiba e Campo Grande. Feliz da vida, o designer comemora a publicação do layout desenvolvido para o showroom da unidade de Volta Redonda, nas páginas da conceituada Casa Vogue, na qual Henrique fez às vezes de garoto propaganda da grife de móveis.

Detalhes

Terezinha Pezzi lançará sua Revista Requinte, dia 27. A função, que incluirá coquetel de ocasião, ocupará o Differenza Espaço de Beleza, com as atenções de Liamara e Inajara Pereira.

Da série mamãe faz cem anos, Celda e Suzana Lorandi com Sandra Lorandi García e Rui Lorandi bajularam a aniversariante centenária, Doceliria Corso Lorandi Foto: Danielly Soares / Divulgação