Sociedade por João Pulita

02/01/2017 | 06h15





Leticia Comandulli Dal Zotto aplaudiu o feito da amiga Caterina Frizzo que se formou em Medicina Foto: Juliano Araujo / Divulgação

Al mare

Juliana Marzotto e Christian Ravanello desembarcaram, na última quinta-feira, em Torres. Foram celebrar o Ano Novo com as famílias e apresentar o mar para o filho recém-nascido, Bernardo Marzotto Ravanello.

Giovanni Pacheco e Tamara Perizzollo no Natal Nochebuena que juntou figuras bacanas da cena jovem da sociedade Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Mauro Fernando Prochazka e Fransuele Palandi presenças na alta temporada de festas de fim de ano Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

O estilo de Luane Carra para desfilar nas celebrações de Ano Novo Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Borbulhante

Oscar e Neiva Sartori foram mais uma vez os elegantes anfitriões na virada do ano em sua majestosa casa de verão às margens do Manpituba, em Torres. Para celebrar a chegada de 2017, o casal contou com as atenções dos filhos e noras, Luciano Sartori e Mariana Milani e Márcio Sartori e Margane Poltronieri, estes, que em 2016 se tornaram os pais de Lorenzo. Por lá circularam Rosana Giacomin, Madelaine Tonet, João Alfredo Onzi, Vânia Ferrarini, Aldino e Lourdes Piazza Pozza, Eduardo Milani e Nathalia Wisintainer. O governador José Ivo Sartori e a primeira dama Maria Helena Sartori e os filhos do casal, Marcos e Carolina, também foram abraçar os amigos, ele, na companhia de Vanessa Spiandorello.

Eliete Albino em clima de Ano Novo no Mix Festival do Bulls Foto: Roberto Lima

Musa

Radicada em São Paulo, a sempre bela Marcia Marostica, princesa da Festa da Uva de 1996, fez rasante no Réveillon de Torres para encher a família de afagos. Ontem já engatou viagem rumo ao Rio de Janeiro na companhia do marido, Roberto Bertholdo.

Ivan Azevedo e Gabriela Ferreira Dal Molin vieram do Rio de Janeiro, no último dia 10, para celebrar a união em Flores da Cunha, terra natal da noiva Foto: Luizinho Bebber / Divulgação

Assinaturas

O caxiense Oskar Metsavaht, reverenciado internacionalmente por sua obra, em especial na direção criativa da Osklen, elenca o corpo de jurados da primeira edição do Prêmio Casa Vogue Design. A tarefa de Metsavaht será eleger os melhores de 2016 em 12 categorias. A revista reafirma sua vocação ao apresentar o melhor da produção high-end no país e contribui para a projeção do design brasileiro. Ao lado de Oskar estarão, Adriano Pedrosa, curador e diretor artístico do Masp, Fernanda Feitosa idealizadora e diretora da SP.Arte, Maria Cecília Loschiavo, professora titular de Design da Universidade de São Paulo, e Taissa Buescu, diretora de redação de Casa Vogue.

Cristiano Branchieri Escola e Daniela Piazza celebraram o amor na Vila Pinheiros, em Ana Rech, e comemoraram, em festa, no Salão Verde da sede campestre do Recreio da Juventude Foto: Eduardo Cardoso Vanassi / Divulgação

De novo

Antônio Celso Mendes Webber e Maria Virgínia Luzardo Webber reuniram o clã para celebrar 2017 na casa de veraneio na Praia da Cal, em Torres. Por lá estiveram os filhos, André, Paula, Márcio e Carolina. André, que é o manager da rede de operações corporativas da TIM no sul do país, foi ao encontro na companhia da mulher, Adriana, e dos filhos, Victor e Gabriela. Já Paula, veio de Nova York com o maridão, Eduardo Fayh, e os filhos, Rafael e Luiza. Márcio, radicado no Rio estava com a esposa, Fernanda, e os filhos, Maria e o recém nascido Pedro. Já Carolina brindou a reunião em família com o marido Joni Kaercher e a filha Manuela.

Aqui

Representante animado do grupo dos que celebraram o Réveillon na terrinha, Anderson Salvador foi o anfitrião em casa para um encontro alvissareiro que reuniu, Alexandro Rigon, Carla Lisboa, Anderson Silva, Tiago Guerreira, Bibiana Amaral, Diego Adami, Graciane Andreola, Flavio Cavion e o casal Thyago Costa e Cristine Ordovás Sartori. Depois dos brindes eles foram dançar na Level com as atenções de Lídia Ribeiro e César Casara.



O médico Henrique Rasia Bosi com a namorada, Fernanda Castilhos, juntos fazem a contagem regressiva para a graduação dela em Medicina neste ano Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação