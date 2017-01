Sirva um rocambole de chocolate com café

Doce 20/01/2017 | 14h44 Atualizada em

Dica da chef Natália dos Santos, da Unilever, um rocambole de chocolate com café é uma boa pedida para o fim de semana.



Ingredientes



- 3 colheres (sopa) amido de milho

- 1 xícara de leite

- 2 colheres (chá) de café solúvel

- 3 colheres (sopa) de açúcar

- 3 colheres (sopa) de creme vegetal

- 2 gemas

- 3 claras

- 6 colheres (sopa) de açúcar

- 6 colheres (sopa) de farinha de trigo

- 6 colheres (sopa) de chocolate em pó



Modo de preparo

Recheio

1. Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite, junte o café e o açúcar e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo e acrescente o creme vegetal, misturando rapidamente. Reserve

Massa

2. Unte e forre com papel-manteiga uma assadeira média (33 x 23 cm). Reserve.

3. Pre-aqueça o forno em temperatura média (180°C).

4. Na batedeira, bata as gemas, as claras e o açúcar até obter um creme fofo. Retire da batedeira, peneire a farinha e o chocolate em pó, incorpore na massa delicadamente com uma espátula.

5. Acomode a massa na assadeira e tente deixa-la bem fina com a ajuda de uma espátula, asse no forno de 5 a 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Recheie com o creme de café e enrole o rocambole, repita o processo com o restante da massa.

6. Sirva em seguida.