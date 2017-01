Sacada do Sesc, em Caxias, torna-se palco para apresentações musicais

Música de graça 10/01/2017 | 08h01 Atualizada em

Se você costuma circular no final da tarde pela Rua Moreira César, em Caxias do Sul, preste atenção quando passar, nesta terça-feira, pelas proximidades da esquina com a Rua Ernesto Alves. É que, a partir das 18h, terá início o projeto Música na Varanda, dentro da agenda do Sesc Cultura por Toda Parte. Por quatro terças-feiras, até o final do mês, talentos da música local se apresentarão na sacada do Sesc.



— Os shows são voltados para o público passante e para quem está esperando o ônibus na parada em frente. Mas quem quiser também pode levar uma cadeira de praia para sentar e assistir — resume Guilherme Castro, do setor de Cultura e Lazer do Sesc.



Leia também:

Luís Antônio Giron analisa a cultura contemporânea em transformação

2017 terá mais feriados prolongados do que 2016. Programe-se!

Livraria quer ser referência para a cultura em Bento Gonçalves



Ele acrescenta que o projeto pretende ser um chamariz para o público, uma forma de aproximar as pessoas da música. A atração desta terça será o duo Gabriel Lopes e Paola Delazzeri, que apresentarão arranjos próprios em piano e voz para músicas de MPB e pop rock.



— Tocaremos Djavan, Marisa Monte, Beatles e vários outros, num repertório bem variado, além de três músicas próprias do CD que estamos produzindo — conta Lopes.



A dupla trabalha junto há cinco anos, mas tem uma longa estrada na música, iniciada ainda na infância. O pianista toca desde os nove anos, tem participação em vários CDs, já se apresentou na Argentina, Chile e Alemanha e dá aulas de piano desde 1999. A cantora, que começou na música aos seis, é licenciada em Música e cursa mestrado na área, além de lecionar canto e ter participado de várias bandas de pop e blues. O CD, produzido com apoio do Financiarte, está previsto para o final do ano.



Nas próximas edições do Música na Varanda, nos dias 17, 24 e 31, o público poderá conferir gratuitamente o som das bandas Acústico Plano 13 (rock, rap, reggae e pop nacional e internacional, com Rogério Henquer e Alan Pavan), Nó de Pinho (clássicos do choro, com Leonel Costa e João Sebben) e Underload (versões acústicas das músicas do álbum homônimo e novos singles).



Agende-se

O que: Música na Varanda

Onde: varanda do Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462)

Quando: às terças, de hoje até o final de janeiro, sempre às 18h

Quanto: entrada franca



As atrações

Dia 10: Gabriel Lopes e Paola Delazzeri

Dia 17: Acústico Plano 13

Dia 24: Nó de Pinho

Dia 31: Underload