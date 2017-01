"Rótulo transex não me caracteriza", diz a atriz Carol Marra

Gente 30/01/2017 | 09h37 Atualizada em

Muita coisa mudou na vida de Carol Marra desde que ela posou para capa e reportagem principal do Almanaque, em março de 2014. O trabalho não é mais o mesmo, o cabelo não é mais o mesmo, o namorado não é mais o mesmo. O que não mudou foi a segurança em falar de si mesma e das conquistas que alcançou ao longo desse tempo.

Naquela época, Carol, que veio a Caxias do Sul para conhecer a cidade do então namorado caxiense, focava na carreira de modelo. Primeira transgênero a estampar a capa da revista Trip, a mineira, que também é jornalista, fazia sucesso nas passarelas e dava os primeiros passos como atriz de televisão. Três anos depois, o reconhecimento veio em forma de trabalho.

Em março, Carol poderá ser vista no cinema ao lado de Carolina Ferraz em A Glória e a Graça. Para o segundo semestre, está previsto o lançamento de Berenice Procura, filme de Allan Fiterman (Verdades Secretas), com Vera Holtz e Claudia Breu. Além desses, ela já filmou O Homem Perfeito, com Luana Piovani, e se prepara para gravar, em março, o longa Charlotty, para o qual trocou as madeixas loiras por escuras.E não para por aí: ele também está no elenco de Brasil a Bordo, humorístico de Miguel Falabella a ser exibido na Globo, ainda sem data definida.

Em conversa por telefone com o Pioneiro, na última sexta-feira, Carol falou sobre a carreira, gênero, preconceito, respeito e da obtenção, na Justiça, do direito de alterar nome e sexo nos documentos. E, apesar de dizer que não fala sobre assuntos pessoais, incluindo perguntas a respeito de cirurgia de redesignação sexual, contou à reportagem que está namorando, desde dezembro, o músico e publicitário Tazo Amaral.

– Sou uma mulher como outra qualquer e, agora, legalmente. Quero que meu talento venha em primeiro lugar e não minha condição sexual. Rótulo transex não me caracteriza. Isso não é adjetivo. Sou uma profissional, atriz e jornalista. Ninguém diz "Fulano, ator homossexual", "Beltrana, cantora lésbica". Assim, não admito me adjetivarem dessa forma, até porque trans não é adjetivo.

Você já tinha feito trabalhos na TV anteriormente (Psi, na HBO, Espinosa, no GNT, e Segredos Médicos, no Multishow). Agora, estará na Globo. O que representa esse trabalho na TV aberta?

Carol Marra: Representa uma conquista. Não tem nada a ver com questão de gênero. É uma conquista como profissional, como artista, de correr, de batalhar, ir atrás. Fico muito feliz com essa oportunidade que se abriu. Não tem nada a ver com essa questão de gênero, até porque acho que já está superada. Não vem muito ao caso nos dias de hoje ficar falando sobre isso.

E no cinema?

São quatro filmes. O primeiro é com a Carolina Ferraz, um drama chamado A Glória e a Graça, em que ela faz uma trans e estreia em março. Depois vem Berenice Procura, um suspense policial com a Vera Holtz, a Claudia Abreu e o Sérgio Guizé no elenco. Faço uma dançarina stripper, minha primeira vilã. Depois tem O Homem Perfeito, uma comédia com Luana Piovani, Marco Luque, Dani Calabresa. No fim de março, começo a filmar o próximo longa, do qual vou ser a protagonista. Se chama Charlotty.



"Infelizmente, o mundo da moda é um mundo de ilusão, um mundo que não me pertence. Pena" Foto: Felipe Censi / divulgação

Seu foco agora é a carreira de atriz?

Na última São Paulo Fashion Week, quando desfilei para o Ronaldo Fraga, coloquei um ponto final na minha carreira de modelo, mas não necessariamente que eu não vá fazer mais nada. Mas o foco mesmo hoje é a carreira de atriz, há uns dois anos. Fiz Psi, na HBO, fiz Espinosa, no GNT, depois fiz uma participação na novela Boogie Oogie, aí vieram os filmes e é o foco agora.



Existe preconceito contra atores/atrizes LGBT no meio artístico?

Zero, diferentemente do mundo da moda. No mundo da moda, a maioria, 99%, são homossexuais. Os estilistas são gays, o produtor de moda é gay, o maquiador é gay. Nesse meio da moda o preconceito é muito maior. O preconceito é grande entre eles mesmos. Na moda, o preconceito é com tudo. Quando você é gorda, a ditadura da beleza, da mulher ser magra. Na moda sinto o preconceito muito mais forte e onde acho que enfrentei mais dificuldade. Na TV, são pessoas da arte. A arte não tem sexo, a arte não tem cor. São gente de verdade, têm coração. E na moda eu não vejo as pessoas com coração. São pessoas que, tipo, comem ovo e arrotam caviar. Infelizmente o mundo da moda é um mundo de ilusão, um mundo que não me pertence. É uma pena. Um mundo de desilusão, muita mentira, muita inveja, muita puxação de tapete e de saco. Um mundo muito vazio, muito raso.

"A violência é tão grande e essa comunidade é tão invisível (...) Que mundo cão é esse?" Foto: Felipe Censi / divulgação

Domingo passado, dia 29 de janeiro, foi lembrado o Dia da Visibilidade Trans. O que essa data representa?

Outro dia estava lendo umas estatísticas de violência no Brasil e é uma das mais altas no mundo de crimes contra mulheres e, principalmente, de crimes contra essa comunidade. Não existem leis para proteger essa população. Existem leis para proteger a mulher, o negro, o índio, a criança. E essa comunidade, que leva paulada, leva pedrada e nada acontece? Um estudante é assassinado, talvez porque roubou ou porque tinha ligação com traficante, e vira notícia, todo mundo fica chocado. Uma trans é assassinada, esfaqueada, e a imagem dela esfaqueada vira um meme na internet, uma piada. Às vezes, o crime nem é investigado. A violência é tão grande e essa comunidade é tão invisível. Você é cidadão na medida em que você é obrigado a pagar impostos, a votar nessa classe política vergonhosa que temos no Brasil, mas na hora de reivindicar o direito de você ser você de verdade, de ter um nome social, de ser respeitada na rua, de ter direitos civis como qualquer cidadão, você não tem. Que mundo cão é esse?

É mais fácil ser LGBT hoje do que há 20 anos?

Eu não sei, porque 20 anos atrás eu não tinha essa consciência. Talvez, eu acho que sim. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente fica com um pé atrás e tem preconceito. As pessoas hoje estão tendo mais informação. A próxima novela das nove vai tratar desse tema. É mais um gancho de uma novela, que é tão popular no Brasil. Vai virar assunto na mesa das famílias, num barzinho entre amigos. Porque toda vez que mostram um personagem trans na televisão, no cinema, sempre é uma coisa caricata, com deboche, homem vestido de mulher, fazendo piada, palhaçada, acaba que as pessoas não respeitam porque acham que é aquilo. E não é isso. As pessoas não entendem o que é trans, o que é gay, o que é travesti, e é cada um no seu quadrado. Trans é uma alma feminina. Não tem essa de "operou", "não operou". É uma mulher. Ponto.



Como você vê o ativismo LGBT atualmente? Você se considera uma ativista da causa?

Sou completamente alheia a esses assuntos. Não sou ativista, até porque não tenho tempo de me dedicar. Mas eu sinto pelas mensagens que recebo nas redes sociais, muitas me pedindo ajuda, conselho, tudo o que você pode imaginar.



E tu consegues responder?

Tento responder, mas nem sempre dá. Mas só de você dar um "oi", uma palavra de carinho... As pessoas não recebem isso da família, da sociedade. O fato de você ouvir, simplesmente, e deixar um beijo, desejar um ótimo dia, já é um alento muito grande pra essas pessoas. O carinho que elas não recebem na rua, eu tento pelo menos dar.

Recentemente, você obteve o direito de trocar nome e sexo nos documentos. Qual foi a sensação de ter essa conquista?

Foi poder ser legalmente eu. Em ter direitos civis como qualquer outra mulher, qualquer outra cidadã. Foi uma vitória muito grande, até porque na certidão veio "sexo feminino", sem nenhuma outra menção, coisa que é um fato raro na jurisprudência brasileira. Abriu-se a jurisprudência para outros casos a serem julgados já terem essa facilidade.



Como tratar de temas (homossexualidade, transsexualidade, bissexualidade) delicados, com a família? Há muitos casos de rejeição...

Eu não vejo como delicado. Acho normal. Outro dia li sobre um caso de uma menina na Espanha de seis anos que queria ser chamada por outro nome. É outra cabeça, Primeiro Mundo, né? Na escola ela foi chamada pelo nome de menina e foi respeitada pelas crianças, pelos colegas, pelos professores. É delicado falar disso, mas não é delicada essa política que todo mundo rouba, assassina.... Pesado é você ver uma situação de violência. Olha o tanto de mulher que entra na Justiça com a Lei Maria da Penha! Tem assuntos que são muito mais pesados pra tratar com uma criança, com as famílias, e as pessoas veem isso como natural. É normal ver na televisão o roubo, uma chacina ou uma cracolândia. Agora tratar de respeito, de direitos iguais, de diversidade, isso é pesado? Pelo amor de Deus! Os valores estão muito invertidos.



Que conselho a Carol de hoje daria à Carol adolescente, começando a se descobrir?

Fale menos de você. Acho que expus muito minha vida, até por imaturidade.

"Trans é uma alma feminina. Não tem essa de 'operou', 'não operou'. É uma mulher. Ponto." Foto: Felipe Censi / divulgação