Rocha Netto toca clássicos do samba no DJ de Boteco, domingo, no Bar Copabacana, em Caxias

Música 13/01/2017 | 13h00 Atualizada em

A cadência do samba vai marcar o ritmo da função que o Bar Copacabana armou para este fim de semana, em Caxias do Sul. Tradicional reduto de boêmios da cidade administrado por Vanderlei Bulla, o Gringo, o bar abrirá as portas em um domingo, como não fazia há cerca de uma década, para receber o projeto DJ de Boteco, criado pelo DJ Rocha Netto, reunindo clássicos do gênero. A entrada é gratuita.

A ideia do DJ de Boteco surgiu há cerca de quatro anos, quando Rocha Netto, figura conhecida dos baladeiros da região, viu em um antigo bar de um amigo a oportunidade de executar uma seleção musical valorizando a época de ouro do samba.

– Queria fazer um negócio que juntasse samba e DJ, com músicas mais antigas, focado no samba – lembra.

Em novembro do ano passado, o projeto integrou a programação do Aldeia Sesc, animando quem aguardava pelo show dos Demônios da Garoa. O sucesso foi tanto que Rocha Netto decidiu levá-lo adiante.

– Um amigo me disse que eu podia transformar numa festa, e é mais ou menos o que vai acontecer domingo – avisa.

Para embalar o público, o DJ selecionou uma playlist de aproximadamente 400 músicas das diversas vertentes do samba e seus derivados. Tem samba de raiz, samba-rock, samba-canção, partido alto, pagode e temas carnavalescos, como marchinhas e sambas-enredo.Entre os artistas, nomes como Beth Carvalho, Clara Nunes, Almir Guineto, Bebeto, Martinho da Vila, além de composições de Cartola e Pixinguinha, gravadas por grandes nomes da música.

– Será bem em clima de boteco, sem iluminação especial e sem ingresso. Quem quiser ficar sentado, fica sentado, quem quiser levantar e dançar, também pode – diz Rocha Netto.

Repertório inclui nomes como Beth Carvalho, Clara Nunes e Martinho da Vila entre outros



Programe-se

:: O que: DJ de Boteco, com Rocha Netto

:: Quando: domingo, das 17h à meia-noite

:: Onde: Bar Copacabana (Av. Júlio de Castilhos, 1.381, Centro, Caxias)

:: Quanto: entrada franca



Outras opções para curtir aos domingos:



:: Maria da Toca

(Av. Júlio de Castilhos, 2.940, São Pelegrino, Caxias). Todos os domingos, das 14h30min às 2h. A casa dispõe de jukeboxes para os clientes escolherem as músicas. Entrada franca.

:: Mississippi Delta Blues Bar

(Augusto Pestana, 810, São Pelegrino, Caxias). No dia 29, estreia o projeto Sunday Lunch, com Bando Celta. A cada dois meses, o bar abrirá em um domingo, das 14h às 20h. Valores ainda não definidos.

:: Zanuzzi

(Alfredo Chaves, 789, Centro, Caxias). Todos os domingos, das 17h à meia-noite, com música ao vivo das 19h30min às 22h. Entrada franca.

:: Zarabatana Café

(Rua Luiz Antunes, 312, Panazzolo, Caxias). Todos os domingos, das 15h às 23h, com som mecânico. Entrada franca.

z Zero54

(Augusto Pestana, 154, São Pelegrino, Caxias). Um domingo sim, outro não, às 17h, alternando os estilos sunset (música eletrônica) e pagode a cada edição. Neste fim de semana, DJs Eduardo Drumn, Ander Oliveira, Elim Mosken e Lee Batista. R$ 10 até as 21h e R$ 20, após.