Clássicos do jazz de nomes como Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Ray Charles compõem o repertório do show que a banda Rhaysa & The Standards apresenta nesta terça-feira, às 21h, no Mississippi Delta Blues Bar (Rua Coronel Flores, 810), em Caxias do Sul.



A entrada custa R$ 12.