Revitalizada, sede campestre do Guarany será aberta nesta sexta

Lembranças de verão? Bem, para muitos caxienses, as memórias mais especiais da infância e adolescência em época de férias revelam cenários dos clubes ou balneários da cidade, numa época em que poucos tinham casa na praia ou viajavam ao litoral para veranear. Um desses queridos endereços sinônimo de alegria e festa durante os dias de maior calor volta a abrir as portas totalmente revitalizado a partir desta sexta. É a sede campestre do Recreio Guarany, localizada na Rua Salgado Filho (uma das vias de acesso ao bairro Salgado Filho), esquina com a Avenida Bruno Segalla (Perimetral Sul). O projeto custou cerca de R$ 10 milhões e foi inteiramente custeado pelo Recreio da Juventude, que incorporou o Guarany em 2011.

O espaço revitalizado foi batizado de Recreio da Juventude - Sede Guarany, numa tentativa de manter a memória do antigo clube. Pensando nisso, o projeto também previu um memorial. Ali estarão preservados, fotos, troféus e até mesmo alguns objetos que fazem parte da história do Guarany.

— Tem até um lustre vintage dos anos 1970, que acho que fazia parte do salão de festas do Centro (sede social). Estamos fazendo uma reciclagem, mas preservando história. Isso é fundamental — opina o vice-presidente de Patrimônio do Recreio da Juventude, Fernando Machado, também responsável pelo projeto arquitetônico ao lado de Rovena Schumacher.



As obras começaram em 2015, a partir de diretrizes determinadas por um plano diretor interno. Desta forma, as mudanças na área de 38,5 mil metros quadrados seguiram conceitos de sustentabilidade, como a otimização do uso de energia e o cuidado com aspectos ambientais. A sede também está completamente preparada para receber PCDs (pessoas com deficiência).



— Viramos case nacional por sermos uma das primeiras sedes totalmente acessível a todos os públicos — festeja Machado.



O conjunto de piscinas também passou por significativas mudanças, como a cobertura da piscina olímpica (essa com entrega prevista para março).



— Poucos clubes do Estado possuem piscinas olímpicas como essa, com 50 metros. Ela será a única do RS coberta, aquecida e dentro de um clube — aponta o responsável pelo Patrimônio do Recreio da Juventude.



Outras novidades são a reforma da academia e a criação de um arrojado pórtico de entrada. Veja mais detalhes abaixo.



:: Pórtico: a entrada do clube muda para a Avenida Salgado Filho, proporcionando um melhor fluxo para veículos. Foi criado um pórtico para a fachada, com 29 metros de comprimento. O espaço abriga a nova secretaria e o Memorial do Recreio Guarany, com fotos históricas e objetos da época

:: Restaurante: pensado para a realização de almoços, happy hours e eventos, possui deck de 200 metros quadrados

:: Estacionamento: com capacidade para 140 vagas internas

:: Centro Aquático: estrutura conta com três piscinas externas com água aquecida, uma piscina térmica e uma piscina olímpica coberta (entrega prevista para março de 2017). A ideia é qualificar o espaço para atender futuramente a modalidade de natação paraolímpica

:: Academia: com aproximadamente 700 metros quadrados e com investimento aproximado de R$ 1,2 milhão, a área ganhou cobertura vegetal em quase 700 metros quadrados, criando um belvedere com vista para toda a sede. Por meio desse telhado verde pode-se otimizar a eficiência térmica, reduzindo a necessidade de climatização artificial





INFORMAÇÕES: O Recreio da Juventude conta com mais de 18 mil associados, 190 funcionários, 13 departamentos esportivos e mais de 2 mil atletas. Mais informações sobre o Recreio da Juventude - Sede Guarany pelo telefone (54) 3028.3555.