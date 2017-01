Que tal um muffin de arroz com presunto e queijo?

Huuuuuuum 30/01/2017 | 15h34 Atualizada em

A Sugestão da chef Ivy Oliveira, da Cozinha Experimental Camil, é um muffin de arroz, recheado com presunto e queijo, que além de super prático e rápido é um lanche saboroso para diversas ocasiões especiais.



Ingredientes

- 150g de presunto ralado no ralo grosso

- 150g de queijo prato ralado no ralo grosso

- Orégano seco a gosto

- 1 xícara e meia (chá) de leite

- Meia xícara (chá) de óleo

- 2 ovos

- 2 e meia xícaras (chá) de arroz cozido

- 1 pitada de sal

- Meia xícara (chá) de farinha de trigo

- 1 colher (sopa) de fermento em pó

- 1 colher (sopa) de salsinha picada

Para polvilhar

Queijo parmesão ralado

Para untar e enfarinhar

Manteiga

Farinha de trigo

Modo de preparo

1. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Unte e enfarinhe 15 forminhas para empadas altas ou forminhas próprias para muffin e reserve.



2. Misture o presunto com o queijo e reserve. Coloque no liquidificador o leite, o óleo, os ovos, o arroz cozido e o sal, e bata por um minuto ou até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela, junte a farinha de trigo, o fermento e a salsinha picada, e misture bem. Coloque metade da massa nas forminhas, distribua o recheio de presunto e queijo reservado e cubra com o restante da massa.



3. Polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno por 30 minutos ou até que, enfiando um palito, este saia limpo. Sirva em seguida.