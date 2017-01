Música 13/01/2017 | 11h21 Atualizada em

O som de nomes como Manu Chao, Jorge Ben Jor, Tim Maia e Orishas poderá ser conferido nesta sexta-feira, às 21h30min, no show da banda paulistana Carta Verde, no Pittsburgh Bistrô Pub (Rua Feijó Júnior, 1.023), em Caxias do Sul.



A entrada custa R$ 5.