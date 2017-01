Música 12/01/2017 | 12h30 Atualizada em

O Bar do Luizinho (Rua Jacob Luchesi, 3.074), em Caxias do Sul, recebe nesta quinta-feira, às 21h, o show do grupo Pura Curtição.



No repertório, sucessos do samba e pagode que marcaram os anos 1990.



A entrada custa R$ 15.