Projeto Cinema de Verão exibe três filmes nesta sexta, em Caxias

Cinema de graça 27/01/2017

A programação do projeto Cinema de Verão traz, nesta sexta-feira, a exibição dos longas Três Colegas de Batina (1961), Os Pássaros (1963) e A Noite dos Mortos Vivos (1968).

* Três Colegas de Batina estará em cartaz na Praça do bairro Forqueta, a partir das 20h30min. A jovem católica Celina e Frei Martinho de um convento lutam para ajudar uma pobre comunidade marginalizada no Rio de Janeiro. Mas, por falta de dinheiro, as obras de alvenaria do morro estão prestes a serem paralisadas, até que Celina propõe a três jovens sacerdotes que cantem em um programa de calouros da TV para ganharem um prêmio em dinheiro. Nica Id: 11012068: Espaço Filmes, Divulgação

* Os Pássaros (foto) será exibido na Sala Ulysses Geremia (Luiz Antunes, 312), às 22h. A história gira em torno de Melanie Daniels, uma bela rica socialite que um dia se encanta por Mitch Brenner. Após o encontro, ela decide ir procurá-lo em sua cidade, Bodega Bay, na Califórnia. O que ela não sabia era que milhares de pássaros se instalaram na localidade e começariam a atacar as pessoas. Nica Id: 8861184: Divulgação

* A Noite dos Mortos Vivos também será exibido na Sala Ulysses Geremia (Luiz Antunes, 312), a partir das 23h59min. A radiação provocada pela queda de um satélite faz com que os mortos saiam de suas covas como zumbis comedores de gente, fazendo com que um grupo de pessoas refugiadas em uma casa tenham que lutar pela sobrevivência.