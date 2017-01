Projeto Cinema de Verão exibe dois filmes nesta terça, em Caxias

Cultura 24/01/2017 | 13h30 Atualizada em

Os filmes Sou Cuba (1964), de Mikhail Kalatozov, e O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte, serão exibidos nesta terça-feira, no projeto Cinema de Verão. Sou Cuba poderá ser conferido na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Ordovás (Luiz Antunes, 312), às 19h30min. O longa traça o perfil de um período de transição em Cuba, entre a derrubada do regime de Batista e a revolução comunista, por meio de quatro histórias diferentes. Maria, de Havana, fica envergonhada após seu pretendente descobrir como ela ganha a vida. Pedro, um camponês idoso, fica sabendo que a terra onde cultiva foi vendida a uma empresa. Um universitário vê seus amigos serem atacados pela polícia quando distribuíam panfletos a favor de Fidel Castro. Por fim, uma família de camponeses é ameaçada pelas forças de Batista.

Já O Pagador de Promessas será exibido na Rua Coberta de Ana Rech, às 20h30min. Na trama, Zé do Burro e sua mulher Rosa vivem em uma pequena propriedade a 42 quilômetros de Salvador. Um dia, o burro de estimação de Zé é atingido por um raio e ele acaba indo a um terreiro de candomblé, onde faz uma promessa a Santa Bárbara para salvar o animal. Com o restabelecimento do bicho, Zé começa cumprir a promessa e doa metade de seu sítio, para depois começar uma caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa cruz de madeira. Em caso de chuva, a sessão será no Sesc.