Programação Verão em Canela terá diversas atrações até 31 de março

Cultura de graça! 20/01/2017 | 08h01 Atualizada em

— Não teremos nenhum mês sem programação cultural.



A promessa é do secretário municipal de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, que pretende resgatar a tradição do município como berço cultural, que, segundo ele, está adormecida. Para dar início à revitalização desse caminho, foi lançada nesta semana a programação do Verão em Canela, que terá shows dos mais diversos gêneros, exibição de filmes, clube do livro, espetáculos de dança e de teatro, entre outras atrações — todas gratuitas.



Leia também:

Clube do fotógrafo abre exposição em Caxias

Cinema de Verão exibe clássicos da década de 1960



Boa parte dos artistas é canelense, e o público-alvo primordial também é o local: a ideia, explica Sanches, é impregnar a população de cultura, para depois fazer a cidade ser também reconhecida por esse aspecto, somando-o ao do ecoturismo. O turista, entretanto, também será contemplado, uma vez que a maioria das atividades ocorre no Multipalco, montado junto à Praça João Corrêa, no Centro.



Ao todo, serão quase três dezenas de atrações diferentes durante o Verão em Canela, que se estende até 31 de março (o encerramento será com a Star Beatles, banda argentina de cover dos Beatles). Nesse período, todas as sextas-feiras à noite haverá exibição de filmes pelo Canela Cine Clube, também no Multipalco, contemplando gêneros que vão de animações a curta-metragens, de longas gaúchos a clássicos.



O teatro de bonecos, claro, não poderia faltar, e marca presença com quatro apresentações. Já a música vai desde a mistura de acordeon e guitarra do duo O Som do Vento, que se apresenta neste sábado, até orquestra e coral, passando ainda por bandas de rock, reggae, country e MPB.



Antes mesmo de a programação de verão se encerrar, entrará em cartaz também a da Páscoa, a partir de março. Para maio, as atrações devem girar em torno do mês do bebê, e em junho, do teatro, com a realização do Festival Estadual de Teatro. Julho também já está nos planos da Secretaria de Turismo, com atrações musicais e de dança, e assim por diante.



O Verão em Canela é promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura e Fundação Cultural de Canela, com a parceria da ACIC Canela.



AGENDE-SE

Confira as próximas atrações:

- Nesta sexta, às 21h: exibição do filme Que horas ela volta? (2015), de Anna Muylaert, no Multipalco

- Neste sábado, às 16h: Som do Vento Duo, no Largo da Casa de Pedra

- Neste domingo, às 16h: Coral Bocalis interpreta clássicos do cinema, mais roda de chimarrão, no Multipalco

- 26/1, quinta, às 19h30min: Clube do Livro sobre Machado de Assis, com o professor João Armando Nicotti, no Espaço 273

- 27/1, sexta, às 21h: exibição do filme Billy Elliot (2000), de Stephen Daldry, no Multipalco

- 28/1, sábado, às 16h e 17h: Duo Folks e Cia Goliardos, com o teatro de bonecos Joãozinho e Mariazinha, no Multipalco

- 29/1, domingo, das 9h às 12h: encontro de carros antigos, no Largo Casa de Pedra

- 29/1, domingo, às 16h: Banda Capim Guiné, no Multipalco

- 1º/2, quarta, às 18h: Orquestra de Tupanciretã, no Multipalco

- 2/2, quinta, às 18h30: roda de chimarrão do 3º Fórum Estadual de Desenvolvimento Humano e Social, na Praça de Canela

- 3/2, sexta, às 21h: exibição do filme O Roubo da Taça (2016), no Multipalco

- 4/2, sábado, às 16h: Arte para Todos e Duo Folks, no Multipalco

- 5/2, domingo, às 16h: teatro de bonecos com Grupo Só Rindo, no Multipalco

- 10/2, sexta, às 21h: exibição do filme de animação Até que a Sbornia nos separe (2013), de Otto Guerra, no Multipalco

- 11/2, sábado, às 16h: Banda Plano B, no Multipalco

- 12/2, domingo, às 16h: Dia da Kombinação, no Multipalco

- 17/2, sexta, às 21h: exibição dos filmes The Dark Side of the Rainbow: O Mágico de Oz (1939) + Dark Side of the Moon (1973), no Multipalco

- 18/2, sábado, das 9h30min às 15h: Verão com Bem-Estar, no Multipalco

- 18/2, sábado, às 11h: Duo Folks, no Multipalco

- 19/2, domingo, às 10h: Passeio Ciclístico Heróis e Princesas

- 24/2, sexta, às 21h: exibição do filme O Som ao Redor (2012), de Kleber Mendonça Filho, no Multipalco

- 3/3, sexta, às 21h: exibição do filme O Auto da Compadecida (1999), de Guel Arraes, no Multipalco

- 4/3, sábado, às 16h: Cia Goliardos, com o teatro de bonecos O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, no Multipalco

- 5/3, domingo, às 16h: espetáculo de dança POP, com CIEP, no Multipalco

- 10/3, sexta, às 21h: exibição do filme As Bicicletas de Belleville (2002), de Sylvain Chomet, no Multipalco

- 11/3, sábado, às 16h: performances de dança com Ricardo e Raquel, no Multipalco

- 12/3, domingo, às 16h: Dia da Arte Livre e Duo Folks, na Praça de Canela

- 17/3, sexta, às 21h: exibição de curtas gaúchos e nacionais, no Multipalco

- 18/3, sábado, às 16h: Cia Goliardos, com O Cobertor de Jane, no Multipalco

- 19/3, domingo, às 16h: Banda Capim Guiné, no Multipalco

- 19/3, às 17h: teatro de rua Branca de Neve, com Faces Produções, no Multipalco

- 24/3, sexta, às 21h: exibição do filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014), de Daniel Ribeiro, no Multipalco

- 25/3, sábado, às 16h: espetáculo de dança POP, com CIEP, no Multipalco

- 26/3, domingo, às 16h: sax com Gabriel Boelter, no Largo da Casa dePedra

- 31/03, sexta, às 21h: show com a banda argentina Star Beatles, no Multipalco