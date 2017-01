Preview do Farroupilha Jazz Festival ocorre sexta, na Escola de Música

Música 24/01/2017 | 10h38 Atualizada em

A Escola Pública de Música de Farroupilha existe há pouco mais de três anos, mas já vem mostrando a que veio. Em 2014, conquistou o Prêmio de Cultura da Famurs, e agora, movimenta-se para realizar, de 9 a 12 de março, a primeira edição do Farroupilha Jazz Festival, com quatro dias de muita música, oficinas e bate-papos. Para deixar o público com um gostinho do que vem por aí, na sexta-feira ocorre um preview do festival, com participação do músico paulista João Paulo Ramos Barbosa, o Jota P., destaque no saxofone e na flauta.



O show de Jota P. será na própria Escola Pública de Música, com participação dos professores Tiago Daiello (contrabaixo acústico), Zoca Jungs (guitarra), Lito Malaggi (bateria) e Luis Henrique, o New (piano). A programação da sexta inclui ainda um workshop sobre ritmos brasileiros, à tarde — tanto o show quanto o curso são gratuitos.



Enquanto isso, os organizadores continuam montando a programação do festival, que já está com os ingressos à venda. Caina Rodrigues, da Associação Amigos da Escola de Música (Amamus), explica que a ideia da programação surgiu dos próprios alunos da escola, que trabalha tanto com musicalização infantil e adulta quanto com curso profissionalizante em MPB e jazz. Por enquanto, três atrações já estão confirmadas para março: Oscar dos Reis, Zé Montenegro e Richard Ferrarini.



— Todos os artistas sabem da causa e a estão abraçando, pela importância de incentivar a cultura — diz Caina, destacando que o que for arrecadado com o festival será revertido para a escola.



Enquanto o line-up segue em construção, também estão abertas as inscrições para a Mostra de Bandas que ocorrerá dentro do Farroupilha Jazz Festival. O objetivo é integrar os grupos, abrir espaço para trabalhos de música popular e instrumental e promover o desenvolvimento da cadeia produtiva de música.



Além do preview de sexta, em Farroupilha, outros dois estão sendo realizados em Porto Alegre, para divulgar o festival — um ocorreu segunda à noite, no Café Fon Fon, e outro ocorre nesta quarta, no Sgt. Peppers, ambos com Jota P. e os professores da Escola de Música.



Agende-se

O que: preview do Farroupilha Jazz Festival

Quando: sexta, dia 27; workshop às 15h e show às 20h

Onde: Escola Pública de Música de Farroupilha (Rua da República, 172, Centro)

Quanto: ambas as atividades têm entrada franca; para o workshop, é preciso se inscrever enviando nome, e-mail, telefone e instrumento que toca para o email farroupilhajazzfestival@gmail.com (e levar o instrumento)



O que: Farroupilha Jazz Festival

Quando: dias 9, 10, 11 e 12 de março

Onde: no Muinho, em Farroupilha (Rua Marechal Floriano Peixoto, 190)

Quanto: R$ 200 o passaporte para as quatro noites (R$ 100 para estudantes e idosos), à venda pelo e-mail farroupilhajazzfestival@gmail.com; mais próximo da data poderá ser lançado um lote de ingressos para cada noite separadamente



Bandas

As inscrições das bandas para a mostra que ocorrerá dentro do Farroupilha Jazz Festival pode ser feitas até 1º de fevereiro. Informações e inscrições: http://migre.me/vVlsc