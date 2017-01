Prepare um delicioso peixe com alcaparra

Sabor 05/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Peixe com alcaparra é um prato leve, saboroso e com a cara do verão. A receita é dica da marca Delícia.



Ingredientes



- 5 colheres de sopa de margarina

- suco e raspas de limão

- 1 colher de sopa de alcaparras

- 1/2 folha de salsinha picada

- 4 fatias de filés de pescada (450 g)

- Sal e pimenta-do-reino a gosto

- 1/2 xícara de farinha de trigo (60 g)

- 2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo



1. Tempere os filés de peixe com sal e pimenta, passe na farinha de trigo cobrindo todos os lados e bata em seguida para tirar o excesso.



2. Em uma frigideira grande e grossa, aqueça o azeite em fogo médio. Acomode dois filés por vez, e doure por cerca de 3 minutos de cada lado. Retire-os e reserve em uma travessa.



3. Na frigideira em que dourou os filés, acrescente o suco e as raspas de limão, as alcaparras e as colheres de margarina uma a uma, misturando a cada adição com a ajuda de um garfo ou fouet para encorpar o molho. Despeje sobre os filés, finalize com a salsinha picada e sirva em seguida, acompanhado de arroz a grega ou batatas e brócolis passados no alho.