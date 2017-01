Prepare arroz integral com palmito e ervas frescas

Saudável 18/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Saudável e ideal para o almoço ou jantar, a receita é dica da marca Tio João.



Ingredientes



- 3 folhas de sálvia

- 1 xícara (chá) de arroz integral (170 g)

- sal

- 2 colheres (sopa) de cebola picada (30 g)

- 1 colher (sopa) de azeite

- ½ xícara (chá) de alho-poró em rodelas (93 g)

- 1 xícara (chá) de ervilha-torta cortada em 3 partes (60 g)

- ½ xícara (chá) de palmito (50 g)

- 1 tomate sem pele e sem sementes, cortado em cubos (120 g)

- folhas de 1 ramo de tomilho

- 2 ramos de salsinha picada

- pimenta-do-reino recém-moída



Modo de preparo

1. Em uma panela média, despeje três xícaras (chá) de água (600 ml) e leve ao fogo alto. Quando ferver, acrescente as folhas de sálvia, o arroz e sal a gosto. Abaixe o fogo e cozinhe com a panela semitampada por cerca de 20 minutos, ou até que a água seque.



2. Enquanto isso, doure a cebola no azeite, junte o alho-poró, a ervilha, o palmito e o tomate, e refogue rapidamente. Acrescente o arroz cozido e polvilhe as ervas frescas. Tempere com sal e pimenta, misture delicadamente e sirva em seguida