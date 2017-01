Para refrescar, uma salada de abacate e gorgonzola

Delícia 21/01/2017 | 14h06 Atualizada em

Nesses dias de calor, os alimentos precisam ser leves, né? A nossa dica de hoje é uma salada de salada de abacate e gorgonzola. Além de ser fácil de fazer, é linda e muito apetitosa! A dica é do Destemperados.

Porções: 2

Tempo de preparo: 15min

Ingredientes

- Folhas de alface

- 8 tomates-cereja

- 80g de queijo gorgonzola

- 1 abacate pequeno

- Azeite de oliva

- Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

1. Corte os tomates ao meio, o gorgonzola em cubos e o abacate em formato de meia-lua.

2. Em um prato, misture as folhas de alface com o abacate e o tomate.

3. Tempere com sal e pimenta e regue com azeite de oliva.

4. Sirva com o queijo gorgozola por cima.