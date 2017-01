Os 90 anos de Paulo Bellini

Gente 22/01/2017 | 16h49 Atualizada em

O empresário caxiense Paulo Bellini comemorou, na noite deste sábado, os 90 anos. A festa do Presidente Emérito da Marcopolo, para 800 pessoas, foi realizada no Centro de Eventos da Festa da Uva.



No pronunciamento de boas-vindas aos convidados, Paulo relembrou a infância, os ensinamentos dos pais, ratificou o quanto estava feliz e falou, saudoso, da memória da mulher Mary, falecida há alguns anos, a quem dirigiu as palavras: "sei que estás no céu, beijo".

O ponto alto da celebração, que teve várias atrações artísticas, foi o próprio aniversariante entoando um pot-pourri de canções italianas como Il Italiano Vero, Quel Mazzolin Di Fiori, La Verginella, Funiculì Funiculà, Volemo Le Bambole e Volare, acompanhado pelos cantores do Musical Abertura.