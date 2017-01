Nova Petrópolis promove, na segunda, ação Gibi Sem Dono

Incentivo à leitura 27/01/2017 | 08h05 Atualizada em

Luluzinha, Mônica, Cebolinha, Magali, Zé Carioca, Emília e outros personagens vão perder-se, na próxima segunda-feira, nos bancos da Praça das Flores, em Nova Petrópolis. Será a ação Gibi Sem Dono, que, em comemoração ao Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, espalhará cerca de uma centena HQs no centro da cidade.



O secretário adjunto de Educação, Cultura e Desporto de Nova Petrópolis, Paulo Cesar Soares, explica que a ação é inspirada no já tradicional projeto Livro Sem Dono, uma das muitas ações de incentivo à leitura desenvolvidas durante o ano na cidade.



— A ideia é que quem passar por ali leia, ou leve a revistinha para casa e, depois de ler, coloque-a novamente em um espaço público para ser lida por outras pessoas — diz Soares.



Assim, apesar de a distribuição de gibis ocorrer num único dia, as leituras podem se multiplicar pelo ano todo, numa espécie de corrente cultural. O secretário adjunto lembra que há ainda a possibilidade de essa corrente alcançar outras cidades, no caso de algum turista topar com uma das HQs sem dono. Devidamente etiquetados com o nome do projeto, os gibis também trazem um endereço de e-mail para os leitores, se desejarem, escreverem contando onde acharam a revista e onde vão deixá-la.



Os gibis integravam o acervo da Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva, que realizará a distribuição, programada para as 14h de segunda-feira. Soares lembra ainda que outras atividades temáticas de incentivo à leitura devem ocorrer nos próximos meses.