Nivaldo Pereira: gente que ilumina

Opinião 28/01/2017 | 06h21 Atualizada em

Na linguagem dos desenhos animados, uma ideia sensacional é representada por uma lâmpada que se acende na cabeça. O que seria de nós sem a literal lâmpada inventada pelo norte-americano Thomas Edison, em 1879? Edison foi um gênio das invenções. Do toca-discos à máquina de filmar, há ideias originais dele.



Outro farol iluminador foi o naturalista britânico Charles Darwin, que sacudiu a ciência ao apontar a evolução das espécies a partir de um ancestral comum. Para além do abalo que sua teoria ainda provoca na leitura religiosa do mundo, Darwin foi um humanitário. A percepção da conexão primordial entre as criaturas fez o naturalista se horrorizar com a escravidão no Brasil, em seu périplo de pesquisas pelo mundo.



Leia mais

2017 terá mais feriados prolongados do que 2016. Programe-se!

Iotti: um gringo em apuros nos EUA

Curso para "pais de primeira viagem" ensina os principais cuidados com o bebê



Nos idos de 1836, enquanto Darwin se revoltava com as cenas de brancos escravizando seus irmãos negros, o francês Jules Verne começava a encantar o mundo com uma literatura amparada em inventos maravilhosos e em ideias fantásticas. Cinco Semanas num Balão, Viagem ao Centro da Terra, Vinte Mil Léguas Submarinas, Da Terra à Lua: livros precursores da ficção científica e de engenhos futuros.



Ainda na literatura, mas já no século XX, o irlandês James Joyce revolucionou as técnicas e as temáticas literárias com o romance Ulisses, publicado em 1922. Narrava um único dia na vida do personagem, numa complexa rede de referências e numa linguagem inovadora que ainda desafia leitores e críticos. Recriando a mitologia, Joyce inventou o homem moderno.



Décadas após Ulisses sair primeiramente em Paris, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, radicado na capital francesa, reviveu as jornadas de Darwin pelo planeta e fez de suas impactantes imagens um libelo pela justiça social e pelo respeito à natureza. Salgado escreveu: "Mais do que nunca, sinto que a raça humana é somente uma. Há diferenças de cores, línguas, culturas e oportunidades, mas os sentimentos e reações das pessoas são semelhantes".



Em comum a esses antenadíssimos visionários? Todos eles nasceram sob o signo de Aquário!