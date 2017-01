Nesta sexta tem sessão dupla de suspense no Ordovás, em Caxias

Cinema de Verão 20/01/2017 | 16h10 Atualizada em

O projeto Cinema de Verão exibe três filmes nesta sexta-feira, em Caxias do Sul, todos com entrada franca.



O filme Os Cosmonautas (1962), de Victor Lima, pode ser conferido às 20h30min, na Praça de Forqueta.



Já a Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312), terá duas sessões, ambas com grandes clássicos do suspense: Psicose (1961), de Alfred Hitchcock, será exibido às 22h, e O Bebê de Rosemary (1969), de Roman Polanski, às 23h59min.