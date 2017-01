Música na Varanda ocorre nesta terça-feira, em Caxias do Sul

Show de graça! 17/01/2017 | 15h00 Atualizada em

A sacada do Sesc (Rua Moreira César, 2.462), em Caxias do Sul, recebe nesta terça-feira o show da banda Acústico Plano 13.



No repertório, Rogério Henquer e Alan Pavan mesclam canções de rock, rap, reggae e pop da música nacional e internacional.



A apresentação integra o projeto Música na Varanda e tem início às 18h. A entrada é franca.