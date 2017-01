Poesia 24/01/2017 | 12h01 Atualizada em

O Movimento Aldravista Caxiense realiza nesta terça-feira, o seu segundo encontro de 2017, às 18h30min, no café Do Arco da Velha, no térreo da Casa da Cultura (Dr. Montaury, 1.333).

Aberta a todos os interessados, a atividade gira em torno da aldravía, poesia genuinamente brasileira composta de seis versos de uma palavra cada. A entrada é franca.