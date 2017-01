Iotti: Independece Day e bunda de fora

Histórias 28/01/2017 | 06h40 Atualizada em

O dia 4 de julho é muito importante para os norte-americanos. É o dia da independência, o dia da festa da libertação, um acontecimento. Independence Day. Todo país para e comemora. Em todos lugares há desfiles, comilanças, beberranças, churrasco e festa. Tudo finaliza à noite com fogos de artifício. Um foguetório lindo. Em todo país. Dessa vez, ninguém discute, os americanos mostram a forma correta de queimar pólvora. Um espetáculo!



Para aguardar os foguetório, fui convidado por uma amiga brasileira a passar a tarde em um churrasco na casa de amiga americana. Ou seja, não conhecia a anfitriã. Chegando lá nem era uma casa, era uma mansão À beira de um lago gigante com janelas gigantes e carpetes onde um anão poderia se perder lá dentro. Falando um inglês macarrônico estava tão À vontade como uma cebola em uma salada de fruta. Nossa anfitriã era uma advogada de sucesso e chefiava o setor jurídico de uma grande empresa americana. Era só caixa alta. E o cartunista do Pioneiro lá, de penetra.

Apesar do desconforto devo dizer que os americanos são muito simpáticos e possuem uma cordial curiosidade sobre outras pessoas e culturas. Quando souberam que eu era brasileiro e desenhista de histórias em quadrinhos, aí que vinham falar comigo. Em algum momento achei que todos olhavam para mim com um sorriso esperando que contasse algo surpreendente. E eu lá, tentando disfarçar a timidez. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Ao localizar o cachorro da nossa rica advogada, um bordoga simpático, resolvi entabular uma amizade. Tinha certeza que com ele a comunicação iria fluir. Tínhamos interesses em comum. Comer e cair fora. Ao tentar alcançar um pedaço de presunto pro meu novo amigo, me abaixei e ouví aquele som de pano rasgando. Um som largo, algo como rasgar uma bandeira. Depois senti o ar entrando. Não é possível, pensei! Minhas calças!!! Meus fundilhos. De norte a sul, um rasgo do Oiapoque ao Chuí!

Me endireitei de soco. Fiquei ereto como um poste com os olhos arregalados. Coloquei a mão pra certificar a catástrofe e petrifiquei. Um rasgo maior que aquele que levou a pique o Titanic! Bem na minha popa. A casa das máquinas já inundando. Aí comecei a fazer o relatório de dados e descobri algo pior. Estava usando uma cueca amarela limão que tinha ganhado da minha irmã. Aquelas remanescentes do fim de ano pra dar dinheiro. Amarelo limão. Poderia agora ser localizado no Google Earth. Lá vai aquela ponto amarelo. Pior, não havia levado um moletom, nada. Nada pra amarrar na cintura. Pensei em me enrolar em uma cortina mas chamaria mais a atenção. Me encostei num sofá da era vitoriana e fiz um balanço da situação. Tava ferrado. A casa cheia de gente e eu de bunda de fora. Sentei num pufe e fiquei por ali. O cachorro voltou me olhando como quem diz:

— Tá, e o presunto, mano?

— Te some, pivô da desgraça!

Fiquei uns instantes sentado sorrindo para os convivas quando a dona da casa ordenou:



— Todos na fila!



O hambúrguer estava pronto, e cada um deveria montar o seu. Não tinha jeito, teria que ir. Esperei todos irem e fui me esgueirando pela parede. Parecia uma barata gigante andando encostado na parede. A reencarnação do Gregor Samsa, o personagem do Kafka em Metamorfose que acorda virado num inseto monstruoso. Os ingredientes todos do hambúrguer estavam em um balcão. Nunca ninguém montou um sanduíche de costas pro buffet como eu. Sempre com um sorriso amarelo no rosto como minha cueca. Limão. Comi encostado na parede. Aceitava bebida encostado na parede. Concordava com as pessoas encostado na parede. Aquilo era uma tortura. Durou horas. Mas enfim, uma luz no fim do túnel. Uma luz em forma de explosão. Começaram finalmente os fogos de artifício. Todos foram para o pátio. Finalmente sabia que todos olhavam para cima. Foi a deixa para sair de fininho, eu e a cueca amarelo limão. Viva a independência! Viva os fogos!