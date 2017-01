Inscrições abertas para cursos de teatro, em Caxias e Bento

Teatro 12/01/2017 | 15h00 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para os cursos de teatro da Tem Gente Teatrando. As aulas ocorrem em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, onde a escola tem parceria com o teatro do Sesc.



Com duração semestral, o curso terá turmas para crianças, adolescentes e adultos. A escola também oferece o curso profissionalizante para obtenção do registro para atores e atrizes. A modalidade tem duração de dois anos e é voltada para pessoas acima dos 16 anos.



As inscrições podem ser feitas na Tem Gente Teatrando (Rua Regente Feijó, 37, em Caxias do Sul) ou pelo e-mail escola@temgenteteatrando.com.br. Mais informações pelos telefones (54) 3221.3130 e 3027.3102.