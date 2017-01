Música 06/01/2017 | 07h01 Atualizada em

Embalados pelo samba de raiz, o grupo Seresteiros Do Luar se apresenta, nesta sexta-feira, a partir das 21h, no Bar do Luizinho (Jacob Luchesi, 3.074), em Caxias.

A entrada custa R$ 10. Informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3211.4080.