Música 26/01/2017 | 07h00 Atualizada em

Grupo de pagode é atração no Bar do Luizinho nesta quinta, em Caxias

Grupo de pagode é atração no Bar do Luizinho nesta quinta, em Caxias Foto: Stefanie Waltrick / Divulgação

O samba está de volta no Bar do Luizinho (Jacob Luchesi, 3.074), com a apresentação do grupo de pagode Pura Curtição no Quintal do Pura, nesta quinta-feira, a partir das 21h.

O show contará com canções de samba que marcaram a década de 1990. O bar abre às 18h. A entrada custa R$ 15.