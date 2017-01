Gramado in Concert oferece concertos gratuitos de música erudita

Programação 26/01/2017 | 16h41 Atualizada em

Tradicional reduto de turistas em busca de delícias gastronômicos ou de diversão nos parques temáticos, Gramado também tem opções dedicadas a promover o acesso gratuito à cultura, seja para quem está na cidade a passeio ou para quem a escolheu como lar. Essa é a proposta do Gramado in Concert, que movimenta espaços públicos como o Lago Negro, a Rua Coberta, a Igreja Matriz São Pedro e a Praça das Etnias com apresentações de música erudita. A programação começa na próxima sexta-feira (dia 3) e vai até o dia 12 de fevereiro.

– Há uma ideia comum de que tudo tem de ser pago em Gramado. Esta programação, ao contrário disso, é totalmente gratuita – festeja Edson Néspolo, secretário de Turismo de Gramado.



A terceira edição do projeto traz algumas novidades positivas, como o crescimento de cerca de 85% no número de alunos que participarão de oficinas pedagógicas de música ministradas por renomados instrumentistas. Algumas dessas aulas são abertas ao público, como a master class do violinista americano Brett Deubner (veja programação dos primeiros dias do festival ao lado). Outras atrações internacionais que estarão em Gramado são o violinista coreano Edwin So Kim e a uruguaia Orquestra Juvenil do Sodre.



Esta edição do Gramado in Concert também terá visita inédita a lugares como a Capela São José Operário, o Hospital São Miguel, o Instituto Santíssima Trindade e a Casa de Repouso Vovó Doralina. Prova de que a iniciativa busca longevidade investindo nas relações comunitárias. Ao encontro dessa ideia, muitos talentos locais integram a programação, entre eles a Orquestra Jovem e a Orquestra Sinfônica de Gramado.



– Antes, o Gramado in Concert se resumia a apresentações na Rua Coberta e Expogramado. A questão da democratização está entre os pontos mais positivos desta edição, levar a música clássica para onde ela não iria – comenta Néspolo.



Já o Concurso de Música Erudita promovido pelo Gramado in Concert procura estreitar laços com a classe musical, premiando um músico a cada edição. O escolhido deste ano é o jovem Daniel Lumertz, de 21 anos, estudante do quinto semestre do curso de Música na UFRGS. A composição dele se chama Volátil e venceu outras 18 obras concorrentes, de sete Estados brasileiros. Lumertz e o público poderão acompanhar a execução da obra, sob regência do maestro internacional Linus Lerner, no dia 11 de fevereiro, às 19h, no Expogramado.



De acordo com a Secretaria de Turismo, o orçamento do Gramado in Concert gira em torno dos R$ 700 mil, sendo R$ 550 mil provenientes de patrocínios e o resto investido pelo poder público municipal.



PROGRAME-SE



Dia 3 de fevereiro

20h: abertura com concerto da Orquestra Sinfônica de Gramado (OSG) com a regência do Maestro Linus Lerner e participação dos solistas Edwin So Kim e Brett Deubner, na Rua Coberta



Dia 4 de fevereiro

10h: Quinteto de Sopros Austro, no Lago Negro

11h: Quinteto de Cordas da OSG, na Rua Coberta

16h: intervenção artística com o saxofonista Roger Coicev, na Praça das Etnias

20h: Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH), na Rua Coberta



Dia 5 de fevereiro

09h30min: Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS), na Capela São José Operário (Bairro Floreta)

11h: intervenção artística com a cantora Cândida Belotto, na Rua Coberta

14h: Master Class aberta ao público com Brett Deubner, no Hotel Master Premium

15h: Quinteto de Cordas da OSG, no Hospital São Miguel

16h: Quinteto de Sopros Austro, na Rua Coberta

20h: Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS), na Rua Coberta



Dia 6 de fevereiro

11h: Intervenção Artística com o saxofonista Roger Coicev, na Rua Coberta

15h30min: Visitação aos Ensaios das Orquestras do Festival, na Expogramado

18h: Quinteto de Sopros Austro, no Instituto Santíssima Trindade (Bairro Moreira)

20h: Recital Redescobrindo Villa-Lobos com Olinda Allessandrini e Daniel Wolff, na Rua Coberta



Dia 7 de fevereiro

11h: Intervenção Artística com o violonista Laerte Hugentobler, na Rua Coberta

15h30min: Visitação aos Ensaios das Orquestras do Festival, na Expogramado

18h: Quinteto de Cordas da OSG, na Rua Coberta

20h: Recital dos Professores, na Igreja Matriz São Pedro



Dia 8 de fevreiro

11h: Quinteto de Cordas da OSG, na Rua Coberta

15h30min: Visitação aos Ensaios das Orquestras do Festival, na Expogramado

18h: Recital dos Alunos de Cordas do Festival, no Auditório da Câmara de Vereadores

20h: Concerto com a Orquestra Juvenil do Sodre (Uruguai), na Expogramado



Dia 9 de fevereiro

11h: Quinteto de Sopros Austro, na Rua Coberta

15h30min: Visitação aos Ensaios das Orquestras do Festival, na Expogramado

18h: Recital dos Alunos de Sopros e Percussão do Festival, no Auditório da Câmara de Vereadores

20h: Concerto com a Orquestra de Câmara do Festival, na Igreja Matriz São Pedro



Dia 10 de fevereiro

11h: Recital das Classes de Cordas do Festival, na Expogramado

11h: Recital das classes de Sopros e Percussão do Festival, na Rua Coberta

15h30min: Visitação aos Ensaios das Orquestras do Festival, na Expogramado

18h: Recital do Coral e dos Alunos de Canto Solista do Festival, no Auditório da Câmara de Vereadores

20h: Concerto com a Banda Sinfônica do Festival, na Expogramado



Dia 11 de fevereiro

9h: Quinteto de Sopros Austro, no Hotel Master Premium

10h: Intervenção Artística com o violonista Laerte Hugentobler, no Lago Negro

11h: Concerto com a Orquestra Experimental do Festival, na Rua Coberta

14h: Concerto com a Camerata de Violões do Festival, na Igreja Matriz São Pedro

17h: Intervenção Artística com a cantora Cândida Belotto, na Rua Coberta

19h: Grande Concerto com a Orquestra Sinfônica do Festival com execução e premiação da obra vencedora do Concurso de Composição Erudita. Regência do Maestro Linus Lerner e participação do solista Edwin So Kim, na ExpoGramado

23h: Festa de encerramento com a Big Band do Festival, no Boreal Rasen Gastro Pub



Dia 12 de fevereiro

10h: Quinteto de Cordas da OSG, na Casa de Repouso Vovó Doralina (Bairro Planalto)

11h: Concerto de Enceramento com a Orquestra Juvenil do Sodre (Uruguai), na Rua Coberta